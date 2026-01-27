Els hàbits dels més grans de 55
Els sèniors se senten almenys cinc anys més joves, surten per conèixer gent i donen importància al sexe
Un baròmetre revela que la generació ‘silver’ té una sòlida posició econòmica, que li permet disfrutar de l’oci, els viatges, cuidar la seva alimentació i fer exercici, a la recerca d’un envelliment saludable
Descoberta una altra virtut de la dieta mediterrània: pot frenar el deteriorament cognitiu a través de la microbiota
Patricia Martín
L’augment de l’esperança de vida i la caiguda de la natalitat està propiciant una societat cada vegada més longeva, amb 16,7 milions d’espanyols que superen els 55 anys (el 34% de la població). Es tracta d’un col·lectiu heterogeni i, en termes generals, allunyat del clixé que la vellesa provoca aïllament, improductivitat o dependència. És una de les principals conclusions que implica el VI Baròmetre del Consumidor Sènior, presentat aquest dimarts.
Elaborat pel Centre d’Investigació Ageingnomics de la Fundació Mapfre –en col·laboració amb Google–, el sondeig, un dels més complets sobre els gustos, aficions i situació econòmica de la població ‘silver’, demostra que, en termes generals, tenen una sòlida posició econòmica que els permet disfrutar de l’oci, els viatges, estalviar i ajudar econòmicament les seves famílies. Però, a més, s’estan adaptant ràpidament a la digitalització, es cuiden i reclamen el seu dret a disfrutar de la vida i del sexe, trencant els estereotips.
La investigació revela, per exemple, que la població espanyola va complint anys cronològics, però la percepció és ben diferent, molts se senten entre 10 i 5 anys més joves. Així, la cohort d’entre 55 i 59 anys percep que té 49,3 anys; el grup de 60 a 64 anys, 55,6, i així en totes les dècades fins als més grans de 80 anys, que perceben que tenen uns 75,3 anys. Però creuen que la societat els envelleix abans de temps. Així, ells consideren que algú és ‘gran’ a partir dels 74 anys, però la societat posa aquesta etiqueta a partir dels 67 anys.
I continua l’edatisme: un 20% s’ha sentit discriminat per la seva edat, sobretot en el mercat laboral (un 87% dels que tenen entre els 55 i 64 anys i un 60% de mitjana en tot el col·lectiu), en l’accés a serveis financers (un 38% de mitjana) i al fer tràmits amb l’administració pública (un 32%) i això que cada vegada estan més digitalitzats.
No obstant, les possibles discriminacions no els frenen: el 70% condueix i ho fa amb freqüència, el 72% va al cine, al teatre o fa activitats d’oci i vuit de cada deu planegen fer viatges al llarg del 2026, un de cada tres a l’estranger. A més, tot i que set de cada deu tenen parella, la meitat (el 53%) indica que fa activitats o surt per conèixer gent i el 31% almenys una vegada al mes, amb independència de l’edat. No obstant, el 80% dels que estan solters indiquen que el seu desig no és trobar una parella sentimental, especialment a partir dels 65 anys, tot i que són conscients que comptarien amb el suport dels seus fills si volguessin fer aquest pas.
El sexe
Però això no significa que no donin importància o no mantinguin relacions sexuals. Un contundent 67% indica que «el sexe és important per tenir una bona qualitat de vida» i un percentatge similar (el 61%) opina que els mitjans de comunicació i la publicitat hauria de mostrar que les persones, tot i que tinguin cabells blancs, tenen desig sexual. A més, la meitat es mostren satisfets amb la seva vida íntima.
Alhora, un 85% es declara enamorat de la seva parella, sobretot els homes, que també donen més importància al sexe com a element clau en la vida. També hi donen més importància els sèniors sense parella estable però que mantenen diverses relacions sentimentals (un 2%).
Per tot això, vuit de cada 10 sèniors es declaren bastant o molt feliços i el grau de felicitat és més elevat a partir dels 65 anys, així com entre els que tenen parella o un nivell més gran de renda. A més, en termes generals, comparteixen una visió optimista de la seva vida, ja que el 74% considera que la seva situació econòmica serà igual o millor a partir d’ara.
«Hi ha molts mites, falsedats i llocs comuns sobre la gent gran que eviten conèixer una realitat que és esplèndida. La primera conclusió és que la gent gran són feliços i això per a un país ha de ser un orgull», ha indicat en la presentació de l’estudi Iñaki Ortega, doctor en economia, professor i codirector de l’informe.
Envelliment saludable
En qualsevol cas, perquè el pas dels anys no empitjori la seva qualitat de vida, tenen clar que l’autocura i la prevenció són les claus d’un envelliment saludable. Per això, set de cada deu cuiden l’alimentació, gairebé un 60% fa exercici físic, la meitat acudeixen a revisions preventives, eviten el consum excessiu d’alcohol i tabac i respecten les hores de son, sobretot segons avança l’edat cronològica.
I, en contra de l’estereotip, acudeixen amb baixa freqüència al metge. Vuit de cada deu hi van menys d’una vegada al mes, el 32% cada quatre o sis mesos i un altre 21% cada dos o tres mesos. «Malgrat el biaix sobre la vellesa que són persones amb salut fràgil, que estan sols i no es relacionen, el baròmetre demostra que són situacions falses. La majoria surten per socialitzar, viatgen i consideren la part efectiva i la sexualitat clau en la seva vida», ha interpretat Juan Fernández Palacios, director del Centre Ageingnomics.
D’altra banda, l’informe analitza, per primera vegada, la convivència sènior amb mascotes. En aquest sentit, assenyala que, tot i que només un 33% conviu amb algun animal de companyia, el 91% reconeix que els ajuda a sentir-se acompanyats i el 85% que els anima en moments de tristesa o solitud.
Així mateix, l’estudi indaga sobre la jubilació i indica que el 30% optaria per combinar la feina i la pensió. Així mateix, Andalusia, Catalunya i València són les comunitats més desitjades per viure després del retir, pel clima, entorn rural, tranquil·litat i ritme de vida.
