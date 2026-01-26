Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Caos en la mobilitat a Catalunya

Puente no descarta un atac cibernètic al centre de tràfic d’Adif que ha caigut dues vegades i ha provocat el caos de Rodalies aquest dilluns

El portaveu d’Adif, Salvador Almenar: «No descartem hipòtesis davant el problema informàtic que ha tallat dues vegades Rodalies»

Passatgers a l’estació de Sants de Barcelona, a l’espera que es reprengui el servei de trens de Rodalies

Passatgers a l’estació de Sants de Barcelona, a l’espera que es reprengui el servei de trens de Rodalies / FERRAN NADEU

Pablo Gallén

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha valorat les avaries consecutives d’avui del centre de gestió de tràfic d’Adif de l’estació de França de Barcelona que han provocat dues interrupcions del servei de Rodalies a Catalunya aquest matí i no ha descartat que hagin sigut produïdes per un ciberatac. «S’han produït dues caigudes al centre de control de Rodalies aquest matí, que no sabem perquè han passat. Una de les hipòtesis és que hi hagi hagut un ciberatac, però no ho sabem encara. Ja s’ha restablert el funcionament normal».

El director del gabinet de presidència, comunicació i relacions institucionals d’Adif, Salvador Almenar, ha expressat que no descarta «cap hipòtesi» davant el problema informàtic al centre de control d’Adif a l’estació de França (Barcelona) que ha tallat dues vegades Rodalies aquest dilluns.

Ha explicat que hi ha hagut una fallada en el sistema de comunicació del centre de control de l’estació de França (Barcelona) que «ha obligat, per una qüestió de seguretat, a aturar els trens en estacions», i que s’estan investigant els motius, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Notícies relacionades

Quan li han preguntat si els motius poden ser els mateixos que van provocar els talls en el servei de la setmana passada, ha assenyalat que «en principi no», ja que atribueix aquest talls a conseqüències del temporal i d’afectacions en les infraestructures.

