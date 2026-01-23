Successos
Balanç final de l'accident ferroviari d'Adamuz: 45 morts i es descarten més desapareguts
Quatre dies després del sinistre, 29 persones, d’elles tres nens, continuen hospitalitzades
Els dos últims cossos van ser localitzats sota els vagons de l’Alvia
Adrià Ramirez
L’accident ferroviari d’Adamuz deixa 45 víctimes mortals i entra en la història com un dels episodis més tràgics del ferrocarril a Espanya. Aquest dijous, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va donar per conclòs l’operatiu d’emergència activat des de diumenge, en què es va produir l’accident, si bé es manté actiu el dispositiu d’atenció, informació i suport a les famílies.
La jornada va ser decisiva pera confirmar l’abast humà de la catàstrofe i començar a tancar un succés que ha sacsejat el país. Una tragèdia que ha colpejat desenes de famílies i ha marcat per sempre un municipi. Quatre dies després de l’accident, encara hi ha 29 persones hospitalitzades, de les quals tres són nens i set estan a l’UCI. En total, s’han atès 125 persones, de les quals 96 han rebut l’alta.
Dijous al matí va arrencar amb un ampli dispositiu de recerca activat per la Guàrdia Civil per localitzar les dues últimes persones desaparegudes que viatjaven al tren Alvia. Des de primera hora, els agents van realitzar batudes exhaustives tant entre els garbuixos de ferro i restes dels vagons sinistrats com a les zones veïnes a la via: camins rurals, àrees de camp pròximes i un rierol que discorre sota un túnel ferroviari. En l’operatiu hi va participar un helicòpter i gossos especialitzats, mentre els familiars de les víctimes es desplaçaven fins a la zona zero per conèixer de primera mà el resultat de les tasques.
Al fons del talús
No va ser fins al voltant de les 15.00 hores quan la Delegació del Govern a Andalusia va confirmar la troballa dels dos cossos. Tots dos es trobaven al fons del talús, sota els vagons 1 i 2 de l’Alvia, que van caure per un terraplè d’uns quatre metres. Amb aquesta localització es va acabar confirmant que el nombre total de persones mortes puja fins a 45, coincidint amb les denúncies per desaparició presentades pels familiars i registrades per la Guàrdia Civil després de l’accident.
Una hora després, Tanatoris de Còrdova va traslladar els dos cossos per a la pràctica de les autòpsies. Entorn de les 21.50 hores, el Centre d’Integració de Dades (CID) informava que el servei de criminalística de la Guàrdia Civil ja havia conclòs la identificació de les 45 víctimes del sinistre.
Pel que fa a les tasques de retirada dels trens sinistrats, els treballs se centren ara a habilitar una zona segura on dipositar els dos vagons del tren d’Iryo que encara es mantenen al costat de la via, una operació que es preveu que s’allargui al llarg d'aquest divenres. Un cop aquest espai estigui condicionat, els vagons seran carregats per al seu trasllat. El retard en aquesta fase s’ha degut a la inspecció durant diverses hores del vagó número sis –el primer que va descarrilar– per part de la Policia Científica i la Guàrdia Civil. Segons aquestes fonts, la capçalera del tren d’alta velocitat, que es manté sobre les vies, serà finalment remolcada fins a Madrid per una altra unitat ferroviària quan concloguin les tasques de retirada.
La jornada va acabar amb una compareixença de Juanma Moreno, que va destacar la coordinació del dispositiu amb el Govern central i va defensar l’actuació dels serveis d’emergència. "Van salvar vides en ple caos i ho van donar tot per extreure cossos entre ferros i terra", va remarcar.
