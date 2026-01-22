Ho assumeix la Xarxa de Carreteres
L'ensorrament del mur de l'AP-7 que va causar l'accident de tren a Gèlida destapa els dubtes sobre la titularitat
El Ministeri de Transports s'encarregarà de la reparació malgrat "no tenir prou informació" per saber a qui pertany
Pau Lizana Manuel
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat que serà la Xarxa de Carreteres de l’Estat la que assumirà la reparació del mur de contenció que es va esfondrar dimarts a la nit a Gelida "al pas" d’un tren de Rodalies, en paraules del ministre. El sinistre va provocar la mort del jove maquinista sevillà en pràctiques Fernando Huerta, mentre que 40 persones més van resultar ferides, cinc de gravetat.
El mur, que es va desplomar sobre el tren i va anar caient fins a formar un angle de més de 45 graus, s’ha convertit així en l’element central de la investigació. La principal hipòtesi amb què treballa la investigació policial és que el talús va cedir just en el moment en què el tren, que circulava a 60 km/h, passava per aquest punt del terme municipal de Gelida.
Una altra de les incògnites que envolten el mur de contenció és la titularitat. La paret es va construir en paral·lel a l’AP-7, però queda just sota de la via ràpida i uns metres per sobre de la via ferroviària per on discorre l’R4. Així, no queda clar si l’Administració responsable del mur correspon a Rodalies o a la Xarxa de Carreteres estatals, que depèn del ministeri de Puente. En la roda de premsa que va oferir aquest dimecres, el ministre va assegurar que encara no comptava amb prou informació sobre l’assumpte, tot i que esperava poder aclarir-ho "com més aviat millor". Sigui com sigui, serà el Govern qui assumirà la reparació del mur de contenció "com més aviat millor".
Una retirada inestable
La caiguda del mur de contenció sobre el comboi també preocupa els equips d’Adif i Renfe que treballen per retirar el comboi d’aquest punt de la via i recuperar l’operativitat de l’R4. Segons va informar aquest dimecres el cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, el talús que va cedir "es recolza" directament sobre el tren, cosa que en complica la retirada davant la incertesa de com es comportarà la llengua de terra despresa una vegada es pugui retirar el comboi.
Els equips sobre el terreny estimaven que la retirada pogués fer-se efectiva durant la nit de dimecres a dijous, tot i que els treballs finalment s’estan portant a terme aquest matí.
La inestabilitat del terreny complica, al seu torn, els treballs de peritatge que ha de realitzar el Ministeri de Transports per determinar quants dies durarà el tall de l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès que complica, encara més, la mobilitat a Catalunya aquest dijous. Segons va detallar el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, els agents de la xarxa de carreteres han de revisar el terra sota l’asfalt que "sosté la carretera" davant "el risc d’enfonsament de la via" després del despreniment del talús que va colpejar el tren. Lamiel va recordar que per aquest punt de la via circulen de mitjana uns 120.000 vehicles al dia, dels quals uns 25.000 són camions.
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- VÍDEO | La cara 'amable' de la llevantada a l': el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- El riu Llobregat es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- Localitzen el cos de l'home arrossegat per la riera a Palau-sator
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Set anys després de la inundació del 2018, veïns de Vilatenim treballen des del matí per contenir l'aigua