Tragèdia ferroviària
Julio, un heroi de 16 anys en el rescat dels trens de Còrdova: "No sé com ho vaig poder fer, el meu cos era un altre"
El noi va acudir junt amb el seu amic Jose i la seva mare a intentar ajudar les persones atrapades als vagons del tren. "No sé com ho vaig poder fer, el meu cos era un altre", recorda.
Araceli R. Arjona
Julio Rodríguez, de 16 anys, va ser un dels veïns d’Adamuz (Còrdova) que va conversar ahir amb els Reis, que li van agrair el seu esforç després de conèixer la seva experiència personal el dia de la tragèdia. Sense voler-ho, s’ha convertit en un jove heroi per la seva tasca en el rescat. Segons va explicar als mitjans de comunicació, ell i el seu amic Jose venien de pescar quan van veure que estava tot ple de policia i ambulàncies i es van assabentar que un tren havia descarrilat a prop del poble. Tots dos van sortir corrents per veure el que havia passat i va ser llavors que es van trobar la tragèdia que estava tenint lloc, amb desenes de persones atrapades que intentaven sortir desesperadament dels vagons sinistrats, a les fosques, clamant ajuda.
"Vam ser els primers a arribar –assegura–, vam intentar ajudar la gent en tot el que vam poder, treure tots els que eren a l’Iryo que es podien moure i després, quan va venir la Policia i la Guàrdia Civil, vam anar a ajudar els que eren a l’altre tren, a l’Alvia, que estava més allunyat".
"No podia parar d’ajudar"
Letizia i Felip els van preguntar com van ser capaços de fer una cosa així. Segons va confessar sincer: "No sé com ho vaig poder fer, el meu cos era un altre, no podia parar d’ajudar, vaig fer el trajecte des de l’Alvia a l’Iryo un munt de vegades, i per això m’han felicitat els Reis, m’han dit que el que vaig fer és un exemple, un gest molt bonic". Assegura que el que va viure és molt dur i que li van preguntar si està bé o si el que ha vist li ha deixat alguna seqüela. De moment, creu que no, pot dormir, però no sap si quan passin uns dies estarà igual.
Amb ell estaven els seus pares, Julio Rodríguez i Elisabeth Ayllón, que es van mostrar molt orgullosos que el seu fill estigués socorrent els ferits i de la gosadia que va tenir en un moment tan difícil. "Va ser molt valent i la veritat és que estem impressionats pel seu comportament, els Reis ens han dit que s’enorgulleixen que hi hagi joves com ell".
Entre les persones que va rescatar el Julio hi havia un nen de 10 anys amb qui ha pogut parlar després. Segons la seva mare, el nen anava amb ella, el pare, l’àvia i dos cosins. "Vaig rescatar un nen, no recordo el seu nom, però vaig parlar ahir amb la mare, el pare estava greu a l’uci", va afirmar.
Caminant a les fosques
La seva mare va estar amb ell aquella nit ajudant en el rescat. "Jo no vaig veure gaire cosa, perquè no volia mirar, a més tot estava fosc, ell va ser qui ho va veure tot". Recorda que quan van arribar a l’Alvia hi havia efectius traient gent per una escala. Ella mateixa va ajudar una senyora gran: "El trajecte era molt llarg caminant i, a les fosques, se’ns va fer etern".
Per seguir, va agafar una llitera junt amb una sanitària per poder traslladar els ferits que anaven veient i entre les dues acudien als vagons mentre el seu fill intentava ajudar a l’altre tren. "Es veia molta gent malferida, amb la cara ensangonada, moltes coses desagradables, la gent de l’Alvia estava desesperada perquè va estar molt més temps esperant i pensaven que no anirien a rescatar-los".
