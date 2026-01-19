True crime
L'empordanesa Anna Punsí estrena a 3Cat un pòdcast que ressegueix l'AP-7 per explicar el tràfic de drogues a Catalunya
AP-7: la narcopista explora com una infraestructura clau s'ha convertit en eix del narcotràfic europeu a partir de testimonis directes
La plataforma 3Cat i l'app de Catalunya Ràdio han estrenat aquest dilluns un nou pòdcast de true crime desenvolupat pels creadors de Crims, que recorre l'AP-7 per explicar una realitat que a vegades passa desapercebuda: el tràfic de drogues a Catalunya. Titulat AP-7: la narcopista, la periodista que està al capdavant d'aquesta nova aventura radiofònica és la vilafantenca Anna Punsí.
AP-7: la narcopista consta de 10 episodis d'uns 30 minuts, que proposen "un viatge sonor per l'autopista més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera", per entendre per què aquesta via s'ha convertit en una ruta clau del narcotràfic europeu. "Quan recorres l'AP-7 no et penses que hi passen aquestes històries, però al darrere hi ha investigacions llargues i persones atrapades en aquest món", explica Anna Punsí.
En aquest sentit, segons apunten des de 3Cat, l'autopista AP-7 "és una peça clau perquè grups criminals d'arreu del món decideixin instal·lar-se a Catalunya i moure droga cap al nord. La cocaïna que arriba als ports de Barcelona i Tarragona o a l'aeroport del Prat, l'haixix desembarcat al delta de l'Ebre i la marihuana cultivada a gran escala en terres catalanes circulen per aquesta autopista amb una impunitat aparent. AP-7: la narcopista posa veu a aquesta realitat a través de testimonis directes de policies, investigadorscriminals i persones implicades en el tràfic de drogues".
Al llarg del pòdcast, els protagonistes expliquen els seus modus operandi, les tècniques per amagar la droga, els errors que els delaten i les llargues investigacions policials que hi ha al darrere de cada detenció.
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
- El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
- Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries