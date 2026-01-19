Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporal Alt EmpordàFira Oli d'EspollaAccident CòrdovaEstrès tèrmic Alt Empordà
instagramlinkedin

True crime

L'empordanesa Anna Punsí estrena a 3Cat un pòdcast que ressegueix l'AP-7 per explicar el tràfic de drogues a Catalunya

AP-7: la narcopista explora com una infraestructura clau s'ha convertit en eix del narcotràfic europeu a partir de testimonis directes

Anna Punsí.

Anna Punsí. / Borja Balsera

Redacció

Redacció

Figueres

La plataforma 3Cat i l'app de Catalunya Ràdio han estrenat aquest dilluns un nou pòdcast de true crime desenvolupat pels creadors de Crims, que recorre l'AP-7 per explicar una realitat que a vegades passa desapercebuda: el tràfic de drogues a Catalunya. Titulat AP-7: la narcopista, la periodista que està al capdavant d'aquesta nova aventura radiofònica és la vilafantenca Anna Punsí.

AP-7: la narcopista consta de 10 episodis d'uns 30 minuts, que proposen "un viatge sonor per l'autopista més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera", per entendre per què aquesta via s'ha convertit en una ruta clau del narcotràfic europeu. "Quan recorres l'AP-7 no et penses que hi passen aquestes històries, però al darrere hi ha investigacions llargues i persones atrapades en aquest món", explica Anna Punsí.

L'AP-7, en el seu pas per la Jonquera.

L'AP-7, en el seu pas per la Jonquera. / Josep Ribas

En aquest sentit, segons apunten des de 3Cat, l'autopista AP-7 "és una peça clau perquè grups criminals d'arreu del món decideixin instal·lar-se a Catalunya i moure droga cap al nord. La cocaïna que arriba als ports de Barcelona i Tarragona o a l'aeroport del Prat, l'haixix desembarcat al delta de l'Ebre i la marihuana cultivada a gran escala en terres catalanes circulen per aquesta autopista amb una impunitat aparent. AP-7: la narcopista posa veu a aquesta realitat a través de testimonis directes de policiesinvestigadorscriminals i persones implicades en el tràfic de drogues".

Al llarg del pòdcast, els protagonistes expliquen els seus modus operandi, les tècniques per amagar la droga, els errors que els delaten i les llargues investigacions policials que hi ha al darrere de cada detenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
  2. Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
  3. Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
  4. El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
  5. La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
  6. L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
  7. El projecte d'habitatge cooperatiu Rec del Molí de Fortià cerca nous membres per a una vida en comunitat
  8. Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries

L'empordanesa Anna Punsí estrena a 3Cat un pòdcast que ressegueix l'AP-7 per explicar el tràfic de drogues a Catalunya

L'empordanesa Anna Punsí estrena a 3Cat un pòdcast que ressegueix l'AP-7 per explicar el tràfic de drogues a Catalunya

Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà

Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà

VÍDEO | El riu Manol creuant la carretera a l'altura del Pont del Príncep de Figueres el dilluns 19 de gener de 2026

Imatges de la llevantada del 19 de gener de 2026 a l'Escala i Figueres

Imatges de la llevantada del 19 de gener de 2026 a l'Escala i Figueres

Contradiccions amb la balisa V16: Interior promet flexibilitat però Trànsit adverteix que ja et poden multar si no la portes

Contradiccions amb la balisa V16: Interior promet flexibilitat però Trànsit adverteix que ja et poden multar si no la portes

Accident de tren a Adamuz: què sabem i què no sabem del descarrilament d’un Iryo que ha causat 39 morts

Accident de tren a Adamuz: què sabem i què no sabem del descarrilament d’un Iryo que ha causat 39 morts

Multen un autobús a Figueres per aparcar en un carril bici mentre feia un servei sense autorització

Multen un autobús a Figueres per aparcar en un carril bici mentre feia un servei sense autorització

Figueres obre la convocatòria dels Premis d'Educació Josep Pallach

Figueres obre la convocatòria dels Premis d'Educació Josep Pallach
Tracking Pixel Contents