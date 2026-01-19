Audiència Nacional
Julio Iglesias demana que s’arxivi la denúncia perquè considera que la fiscalia no és competent per investigar-lo
La defensa pretén personar-se a les diligències preprocessals i tenir accés a la denúncia de les exempleades per tràfic i agressió sexual
Cristina Gallardo
L’advocat José Antonio Choclán, designat pel cantant Julio Iglesias per defensar-lo davant la denúncia de dues de les seves exempleades per tràfic i agressió sexual, ja ha fet el primer pas per mirar d’anul·lar aquesta acció penal al nostre país. En un escrit a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, sol·licita personar-se a les diligències d’investigació obertes a la Fiscalia de l’Audiència Nacional i tenir accés a l’expedient, si bé considera que hauria de ser arxivat "sense més tràmit per absència de jurisdicció dels tribunals espanyols i, en conseqüència, de la falta de competència" de la Fiscalia.
Aquest departament va obrir diligències arran d’una denúncia que va arribar-hi el 5 de gener i que tenen caràcter reservat. S’acusa l’artista de "tràfic d’éssers humans amb finalitats d’imposició de treball forçat i servei", a més de "delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals, com assetjament sexual", així com d’un delicte de lesions i de delictes contra els drets dels treballadors.
Malgrat que no és gens habitual que s’accedeixi a la personació d’un acusat en aquest tipus de diligències —que són prèvies a la judicialització o no d’un assumpte—, la defensa de l’artista considera que per a aquesta part "resulta obvi que el denunciat ha de poder obtenir accés directe al contingut de la denúncia […] i intervenir-hi activament, amb independència de quin sigui el seu desenllaç i que encara no hi hagi cap procediment judicial incoat".
D’una altra manera, segons Choclán, se l’estaria relegant a una situació "passiva en funció del control de la informació que les denunciants realitzin a través dels mitjans de comunicació social, que haurien decidit que la denúncia sigui publicada mitjançant la filtració del seu contingut i la concessió d’entrevistes a un mitjà de comunicació determinat", de la qual se n’han fet ressò molts d’altres. Això, segons el parer d’aquesta part, causa "un perjudici reputacional que es deriva per al denunciat en la difusió de fets als quals la part denunciant ha decidit donar publicitat".
