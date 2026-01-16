Tribunals
Julio Iglesias serà defensat pel mateix advocat que Aldama
L'anomenat "advocat dels pactes", que també va oferir els seus serveis a Cristina Cifuentes, ja va defensar el germà del cantant davant Hisenda
Cristina Gallardo
Julio Iglesias ja té qui el defensi davant la denúncia presentada per dues de les seves exempleades contra ell per delictes de tràfic, agressió sexual i lesions, entre d’altres, la viabilitat de les quals ja estudia la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Es tracta de José Antonio Choclán, un prestigiós penalista conegut per la seva facilitat a assolir pactes amb la fiscalia, com el que va permetre al comissionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, sortir de la presó i ha acabat amb la petició de penes de presó per a ell molt rebaixades respecte a la resta d’investigats, com Ábalos.
Choclán tindrà més complicat ordir un pacte aquesta vegada, segons assenyalen fonts de l’advocacia consultades, sempre que l’assumpte s’arribi a judicialitzar, ja que serà difícil convèncer l’artista a l’hora de reconèixer uns fets i arribar a una conformitat en un assumpte que afecta directament la seva reputació i imatge. Choclán ha pogut ser elegit per Iglesias per ser ja conegut de la seva família, ja que el 2023 va defensar el seu germà Carlos en un procediment davant Hisenda.
El novembre d’aquell any, va aconseguir que l’Audiència Provincial de Madrid reduís la seva condemna a sis mesos de presó i al pagament d’un total de 29,4 milions d’euros entre la multa i la indemnització per no haver inclòs en l’impost de societats de l’exercici fiscal del 2001 la venda de diversos terrenys a Madrid al·legant que era resident fiscal a Panamà. Això s’allunyava molt de la condemna sol·licitada inicialment per part del fiscal, que reclamava per a Carlos Iglesias quatre anys de presó, una multa de més de 98 milions d’euros i els 19,6 milions defraudats.
També en el cas Púnica, com a advocat del "facilitador" David Marjaliza, va aconseguir un pacte que va permetre a l’empresari "arrepentit" abandonar la presó. Igualment, va defensar l’expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes en el cas Màster, en el qual va ser exonerada, i durant uns mesos, al capitost de la Gürtel, Francisco Correa.
Quant a Iglesias, i sempre en el cas que la denúncia s’acabi admetent tal com ho plantegen les presumptes víctimes, haurà de defensar el cantant del delicte de "tràfic d’éssers humans amb finalitats d’imposició de treball forçat i servei", a més de "delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals tals com assetjament sexual", així com un delicte de lesions i delictes socials.
Julio Iglesias va fer ahir a la revista Hola les seves primeres declaracions, en les quals assegura que "tot s’aclarirà". La revista informa que el seu entorn més pròxim nega "totalment els fets i mostren estupor davant el que està passant".
