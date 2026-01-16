Cobrar 10 euros per veure el futbol en un bar: és legal?
"Ofertes de futbol: una taula per a quatre val 30 euros, una taula per a 6 val 45 euros i una per a nou 60"
Luis Alloza
l futbol ho mou tot! No veure els partits de primera o segona divisió pot ser un drama per a moltes persones. Així doncs, trobar bars on poder-lo veure és essencial si volem estar al dia d'aquest moviment mediàtic. A més, el futbol junta famílies i amics. És un moment de desconnexió, on riem, plorem i ens posem contents. Els partits que hem comentat són de pagament, ja que la televisió pública no els retransmet. Però saps quant costa poder veure tots els partits de la jornada? Com has de contractar diversos canals, la broma et pot pujar als 300 euros mensuals. I en cas que vulguis veure la Champions League, el preu augmenta.
A més, les autoritats estan molt damunt dels bars i restaurants que emeten el futbol i comproven cada molt poc temps a través d'inspeccions si tenen llicència per fer-ho i si no en tenen es poden emportar una altíssima sanció econòmica. Per tant, trobar rendibilitat a emetre els partits de futbol de forma legal a Espanya és cada vegada més complicat per als bars i restaurants.
Deu euros per cadira
Molts establiments hostalers han optat per deixar de posar els partits encara sabent que perdran una clientela fidel cada cap de setmana. Mentrestant, altres continuen pagant cada mes una quota que puja cada any i algun ha revolucionat la manera de consumir creant una polèmica que no ha trigat a fer-se viral a les xarxes socials.
"Per motius dels elevats costos de la transmissió dels partits de futbol, ens veiem obligats a cobrar deu euros per cadira per a la vostra consumició", expliquen a través d'un cartell en un bar el nom del qual ni la localització ha transcendit. La foto de l'establiment hostaler acumula més d'1 milió de visualitzacions a Twitter, actual X, després que la compartís el popular compte de Soy Camarero.
I és que molts bars es queixen del temps que passen els clients ocupant una taula per fer un simple cafè o una cervesa. Per evitar aquesta pràctica tan comuna durant un partit de futbol que s'allarga durant aproximadament dues hores, aquest bar ha innovat cobrant com a mínim deu euros en consumicions per persona. "Ofertes de futbol: una taula per a quatre val 30 euros, una taula per a 6 val 45 euros i una per a nou 60", escriu al mateix cartell oferint als seus clients una promoció per ajuntar-se més gent.
"No es pot consentir"
La gent ha començat a reaccionar a l'estratègia del bar amb multitud de punts de vista perquè hi ha gent que es posa al costat de l'hostaler. "No hi ha debat, el futbol a un bar li costa 350 euros al mes com a mínim i no es pot consentir que t'estiguis dues hores assegut veient el partit amb un cafè i un got d'aigua. Deu euros per dues hores, se'm fa fins i tot barat", comentava un usuari a favor de la pràctica nova i polèmica del bar.
D'altra banda, molts usuaris s'hi mostraven completament en contra. "Mala decisió, o sigui que facin el que vulguin faltaria més, però és que per aquest preu me'l contracto a casa. No ho veig productiu. A més sempre en trobaré un altre que no em cobri per veure'l", escriuen.
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
- “Els éssers humans som tots iguals, tots necessitem i tenim dret a un Beland, un lloc on estar segurs”
- Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”