Famosos
Jair Domínguez: "Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut"
"A la zona dels arcs hi he vist grans concerts per quatre pessetes molt de neó, droga i delinqüència. Vaja, el que passava a tot arreu en aquella època"
"Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut; si surts del passeig marítim i et poses pels carrers dels canals, estàs venut". Així descriu Jair Domínguez aquesta zona de l'Empordà, que forma part de Castelló d'Empúries. Explica que, sobretot, havia freqüentat la zona dels arcs. "Hi he vist grans concerts per quatre pessetes, molt de neó, droga i delinqüència. Vaja, el que passava a tot arreu en aquella època". Per últim, diu que la urbanització, a l'hivern, és un lloc "postnuclear amb mansions descomunals com Miami".
Sobre Figueres comenta que "no té barri vell com Girona, perquè el barri vell que podia tenir va quedar destruït en els bombardejos de la Guerra Civil i contra això no es pot competir. Però té racons macos i estranys com el carrer del Progrés", i afegeix que "a la ciutat passen tantes coses que si em poso a la pell de l'alcalde no sabria per on començar". Tot i això declara que si a ell li pregunten d'on és sempre respon que és de Figueres. Aquestes declaracions les va fer al pòdcast Arrelats, conduït per Andreu Juanola, on va parlar extensament de les seves opinions sobre la capital de comarca, l'Alt Empordà i els francesos.
Sobre els francesos diu que "són el pitjor, una plaga. Venen a omplir dipòsits de gasolina i a comprar a la Jonquera, que és l'Albuquerque de Catalunya". Conclou dient que l'Alt Empordà "no es pot definir del tot" perquè s'hi barreja gent de mar i de muntanya.
