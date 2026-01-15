Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CUP dimissió alcaldessa CadaquésOrdre arrest EmpuriabravaFilm Roses anys 70Accident cotxe barricada pagesos
instagramlinkedin

Famosos

Jair Domínguez: "Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut"

"A la zona dels arcs hi he vist grans concerts per quatre pessetes molt de neó, droga i delinqüència. Vaja, el que passava a tot arreu en aquella època"

El periodista i escriptor Jair Dominguez.

El periodista i escriptor Jair Dominguez. / Eli Don

Redacció

Redacció

Figueres

"Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut; si surts del passeig marítim i et poses pels carrers dels canals, estàs venut". Així descriu Jair Domínguez aquesta zona de l'Empordà, que forma part de Castelló d'Empúries. Explica que, sobretot, havia freqüentat la zona dels arcs. "Hi he vist grans concerts per quatre pessetes, molt de neó, droga i delinqüència. Vaja, el que passava a tot arreu en aquella època". Per últim, diu que la urbanització, a l'hivern, és un lloc "postnuclear amb mansions descomunals com Miami".

Sobre Figueres comenta que "no té barri vell com Girona, perquè el barri vell que podia tenir va quedar destruït en els bombardejos de la Guerra Civil i contra això no es pot competir. Però té racons macos i estranys com el carrer del Progrés", i afegeix que "a la ciutat passen tantes coses que si em poso a la pell de l'alcalde no sabria per on començar". Tot i això declara que si a ell li pregunten d'on és sempre respon que és de Figueres. Aquestes declaracions les va fer al pòdcast Arrelats, conduït per Andreu Juanola, on va parlar extensament de les seves opinions sobre la capital de comarca, l'Alt Empordà i els francesos.

Notícies relacionades i més

Sobre els francesos diu que "són el pitjor, una plaga. Venen a omplir dipòsits de gasolina i a comprar a la Jonquera, que és l'Albuquerque de Catalunya". Conclou dient que l'Alt Empordà "no es pot definir del tot" perquè s'hi barreja gent de mar i de muntanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  2. L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
  3. Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
  4. Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
  5. La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
  6. Atracaments a Figueres
  7. L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
  8. La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa

Jair Domínguez: "Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut"

Jair Domínguez: "Empuriabrava és un invent postmodern i franquista on jo m'hi he perdut"

L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges

L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges

Una falsa alarma de bomba força l’aterratge d’emergència d’un avió de Turkish Airlines a Barcelona

Una falsa alarma de bomba força l’aterratge d’emergència d’un avió de Turkish Airlines a Barcelona

La Fundació Castell de Peralada premia amb 40.000 euros un projecte que apropa l'òpera als joves

La Fundació Castell de Peralada premia amb 40.000 euros un projecte que apropa l'òpera als joves

L'Església catalana cedirà immobles a la Generalitat perquè els destini a habitatges socials

L'Església catalana cedirà immobles a la Generalitat perquè els destini a habitatges socials

Pere Navarro, director de la DGT, sobre l’ús de les balises V-16: "Si tens una avaria i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori per llei"

Pere Navarro, director de la DGT, sobre l’ús de les balises V-16: "Si tens una avaria i no la col·loques, et denunciaran perquè és obligatori per llei"

Cap de setmana passat per aigua a l'Empordà: aquest és el temps que s'espera per als pròxims dies

Cap de setmana passat per aigua a l'Empordà: aquest és el temps que s'espera per als pròxims dies

Habitatge, impostos i ara finançament autonòmic: els temes en els quals xoquen Salvador Illa i Foment

Habitatge, impostos i ara finançament autonòmic: els temes en els quals xoquen Salvador Illa i Foment
Tracking Pixel Contents