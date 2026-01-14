Salut
Nova vaga de metges aquest dimecres i dijous
Reclamen millorar les seves condicions laborals i rebutgen de ple l’Estatut Marc que Sanitat
Nieves Salinas
Metges de tot Espanya comencen aquest dimecres una vaga de dos dies en diferents comunitats. Els facultatius, lluny d’anar per separat, han unit forces per un objectiu comú: volen millorar les seves condicions laborals, com reivindiquen des de fa mesos, i rebutgen de ple l’Estatut Marc que Sanitat negocia en aquests dies amb tots els sindicats sanitaris. Insisteixen que no pararan i amenacen amb una vaga que podria ser indefinida a partir del febrer.
La setmana passada, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el sindicat de facultatius de Galícia independents (O’MEGA) es reunien a la seu de la CESM per anunciar que havien arribat a un acord per defensar la convocatòria de noves mobilitzacions aquest nou any amb l’objectiu d’aconseguir un estatut propi del metge i el facultatiu.
Usuaris de la sanitat pública
La importància d’aquesta unió rau, segons recalquen, no només a millorar la situació actual com a facultatius, sinó també com pacients o usuaris de la sanitat. L’objectiu, assenyalen, és la interlocució directa dels metges amb l’Administració, però a tots els nivells, ja que les reivindicacions del col·lectiu afecten tant el Ministeri de Sanitat com altres ministeris, els grups parlamentaris i les diferents conselleries autonòmiques.
"Tots els agents implicats han de deixar d’escudar-se en la delegació de competències per afrontar el que sí que els correspon i assumir les respectives responsabilitats per aconseguir un Sistema Nacional de Salut sostenible, eficient i de qualitat, desig últim de professionals i pacients", indicaven els sindicats en un comunicat.
