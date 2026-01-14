Economia
Els supermercats esperen incrementar les vendes el 2026
Un informe de l’auditora NielsenIQ preveu un any dinàmic per al sector, però menys expansiu que el 2025
Els consumidors surten menys a menjar fora
María Jesús Ibáñez
Des dels hipermercats fins a la petita botiga de la cantonada, el sector del consum espanyol es mostra optimista respecte a l’any que ara comença, segons l’informe Perspectives de gran consum 2026, elaborat per NielsenIQ, que indica que Espanya continua destacant per la seva capacitat de creixement en aquest àmbit, amb un consumidor que ha recuperat la despesa després d’uns anys de contenció. Ara, tot i que les cistelles de la compra són més petites, augmenta la freqüència amb què es visita l’establiment comercial, amb la qual cosa, al llarg del 2025, hi ha hagut, afirma l’estudi, "un dinamisme notable".
Els autors destaquen, en particular, "una evolució positiva en valor i un impuls significatiu del volum durant els mesos d’estiu". Si es manté aquesta tendència, tot i que caldrà estar pendent del context internacional i del seu impacte sobre els costos de producció, l’auditora preveu que el 2026 serà un any dinàmic, tot i que lleugerament menys expansiu, condicionat per aquesta incertesa econòmica però afavorit pel creixement poblacional, el turisme, la freqüència de compra i la rellevància de la generació X (la que succeeix els denominats boomers).
Serà, indiquen fonts de l’associació AECOC, un any marcat per l’evolució del mix entre marca de fabricant i marca de distribuïdor o marca blanca, el camí inflacionari i la capacitat del sector per captar noves ocasions de consum, un espai en el qual cobren força, per exemple, els aliments llestos per emportar i els plats preparats.
"S’està produint un transvasament de consum de fora cap a dins de la llar, cosa que suposa noves oportunitats per als fabricants amb, per exemple, nous formats o noves mides d’envasos", apunta Rosario Pedrosa, gerent de l’àrea d’Estratègia Comercial i Màrqueting de l’entitat, que agrupa més de 34.000 companyies del sector del consum. I no només pels plats preparats, que fins al mes de juliol passat (l’última dada disponible del Grup de Consum Alimentari del Ministeri d’Agricultura) havien augmentat la seva quota de mercat en un 5,8% quant a volum, també per les noves maneres de consumir via delivery o per compres online.
Això s’ha traduït, i aquesta és la cara negativa de la moneda, en la caiguda de visites que han experimentat bars, restaurants i altres establiments que serveixen menjar a Europa, de l’1% en el primer trimestre del 2025, segons dades de Circana.
Tecnologia
Així, en el sector del gran consum "l’optimisme és generalitzat i el 96% del retail espera créixer en valor i el 81% en volum, mentre que el 91% de la indústria projecta fer-ho en facturació i el 79% en volum", apunta Pedrosa. "En els dos casos, les previsions de creixement mitjà són d’entre l’1% i el 3%", afegeix.
La digitalització i la tecnologia també seran motors de canvi aquest 2026: l’ús d’intel·ligència artificial generativa en l’àmbit comercial ha augmentat del 18% al 27%, i el 45% de les empreses del sector tenen previst elevar la seva inversió en omnicanalitat. La innovació mantindrà la seva rellevància estratègica, amb un 42% de les companyies que planifiquen llançar més novetats que el 2025.
"El Nadal moltes vegades s’utilitza com a símptoma de com està el consum. I el consum va bé, no hi ha ni por, ni menor disponibilitat", assenyala la directiva d’AECOC. L’estratègia del sector estarà basada, apunta l’especialista, a canviar el mínim possible les rutines dels últims mesos. Això vol dir que hi continuarà havent aposta per la marca blanca (que suposa la meitat de cada cistella de la compra) i per les ofertes. "Les prioritats inclouen dinamitzar les vendes en volum i valor, protegir el compte d’explotació i captar noves oportunitats d’ús i consum", resumeix una de les associacions consultades.
A l’espera de tancar els últims balanços, la majoria de les empreses han finalitzat el 2025 amb creixements en valor: el 86% dels distribuïdors i el 80% dels fabricants estimen increments en facturació, en la majoria dels casos inferiors al 6%. Respecte al volum, una de cada tres empreses preveuen que han crescut entre l’1% i el 3%, cosa que suposa una recuperació notable respecte al 2024. Tot i que el 26% dels fabricants asseguren que han superat les seves previsions i el 38% dels comerços detallistes reconeixen haver-se quedat per sota.
Subscriu-te per seguir llegint
- Atracaments a Figueres
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026: menús i preus
- Trànsit complicat a l'Alt Empordà: reobren dos carrils a l'AP-7 en sentit Nord, però continuen les retencions a la C-31, a la C-26 i a l'NII
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués