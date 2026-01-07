Com replantar l’arbre de Nadal després de les festes?
Per trasplantar l'arbre, és crucial escollir-ne un amb arrels i pa d’arrels, mantenir-lo humit i situar-lo en un lloc ventilat i lluny de fonts de calor
Vega S. Sánchez
Després de les festes nadalenques, arriba l’hora de recollir els ornaments. Pessebres, espelmes de colors, estovalles vermelles i daurades... tornen a les caixes per ser desplegats en onze o dotze mesos al costat de noves plantes que decoraran les llars el pròxim Nadal.
És temps també per anar traient els arbres nadalencs tradicionals, Ajuntaments de tot Espanya posen a disposició dels ciutadans llocs de recollida dels arbres. Barcelona, per exemple, ha instal·lat 227 punts de recollida d’avets repartits per tot el territori que estaran actius fins aquest dilluns, dia en què també finalitza la recollida a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), localitat que els convertirà en abonament orgànic a l’acabar les festes nadalenques.
I aquest és el problema, que molt pocs ajuntaments replanten aquests avets que han ocupat el lloc principal de les llars espanyoles, sigui al saló o al rebedor.
Responsabilitat
«Cal ser responsable i, si es vol un arbre viu per a Nadal, se n’hauria de comprar un amb possibilitat de trasplantament posterior al camp, i fer aquest trasplantament», opina Teresa del Río, experta en ecofisiologia vegetal i doctora en biologia. «En cas de no tenir aquesta intenció, és preferible comprar-ne un d’artificial, que a més pot durar molts anys», sentencia.
No obstant, cal tenir en compte que hi ha comunitats autònomes que no permeten als particulars replantar pel seu compte els arbres nadalencs, al considerar que, al ser una espècie «no autòctona, suposa una alteració del medi ambient i una infracció a la normativa ambiental», tal com recorda la Comunitat de Madrid en un comunicat. En la nota, recomana «contactar amb els serveis municipals o amb el Cos d’Agents Forestals de la Comunitat de Madrid». Aquesta mesura permet «que els ciutadans donin una segona vida a aquests arbres», ja que ells s’encarregaran de «plantar-los en zones verdes artificials com parcs i jardins. D’aquesta manera, els avets poden créixer en zones del nucli urbà on no posen en risc la biodiversitat vegetal», conclou el text del Govern regional.
Amb pa d’arrels i arrel
Un altre problema afegit és que «de vegades els venen sense gairebé pa d’arrels i arrel; en aquests casos és difícil que sobrevisquin», explica Del Río. En tot cas, cal fixar-se bé i que estigui arrelat quan es compra si es vol trasplantar, ja que, en molts casos, la base de l’arbre és un tall sobre fusta sense arrel.
Per replantar l’arbre de Nadal després de les festes, i que sobrevisqui, el primer pas és a l’hora d’adquirir-lo: cal escollir-ne un que tingui arrels i pa d’arrels –que és la massa de terra que es deixa enganxada a les arrels de les plantes per trasplantar-les–, per això una bona idea és agafar-lo ja en un test.
El seu manteniment durant les festes també és molt important. Recorda que és un ésser viu que pertany a hàbitats freds o sota zero, per això caldrà regar-lo durant el temps que estigui decorat amb les boles i llums nadalencs. Altrament, només podrà estar destinat a ser compost o a anar directament a les escombraries.
Terra humida
La terra ha de ser sempre humida i és convenient vaporitzar-ne les fulles diàriament per compensar la falta d’humitat de l’ambient. Cal regar-lo en abundància perquè l’aigua arribi a totes les arrels, i cada dos o tres dies.
Una fórmula per fer-ho correctament és llançar una mica d’aigua, esperar que la terra l’absorbeixi i repetir l’operació fins que quedi bé molla. Convé posar un plat per a l’aigua sobrant i buidar-lo després de cada reg, ja que l’acumulació de líquid a la base pot fer malbé les arrels.
Evitar que es quedi sec
Una altra cura important perquè no es quedi sec i pugui ser replantat a l’acabar les festes en algun parc o zona habilitada per a això a la ciutat és situar l’arbre en un lloc ben il·luminat, ventilat i allunyat de fonts de calor, com radiadors o estufes.
A l’acabar les festes, cal retirar-li tots els ornaments penjants de les branques i treure’l a l’exterior de tant en tant. També és aconsellable obrir les finestres en la mesura possible.
Per plantar-lo, hi ha diverses opcions: en un test o directament al bosc. Si es disposa de jardí propi, també es pot replantar i reutilitzar en els anys venidors, ja que només creix uns 30 centímetres a l’any.
Cobrir el pa d’arrels
La manera òptima de fer-ho és «cavar un clot mitjà a terra, on entre tot el pa d’arrels sense que sobresurti per la superfície de la terra ni que quedi molt enfonsat», indica la doctora Del Río. Bàsicament, es tracta que la terra cobreixi el pa d’arrels.
Després d’això, cal omplir amb terra, recordant «separar les arrels perquè puguin respirar i puguin créixer millor», apunta l’especialista en ecofisiologia vegetal, tal com s’ha de fer quan es trasplanta qualsevol planta o arbre. «La terra ha de tenir un substrat amb aportació orgànica», afegeix, «tot i que després es completi amb la que existeixi a la zona».
Finalment, s’ha «de pressionar una miqueta la terra perquè resisteixi si hi ha alguna ràfega de vent i regar amb aigua abundant perquè creixi», conclou.
Convé buscar un bosc fred o una zona del jardí on no hi hagi massa sol, ombrejada.
