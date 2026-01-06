El refugi de Sergio Dalma en un poble de l'Empordà de poc més de 130 habitants
Aquest és el paradís personal del cantant, ubicat en una finca amb tot el necessari per viure còmodament
Andrea de los Santos
Sergio Dalma va reaparèxer fa pocs dies a la final de La Voz d’Antena 3 com a artista convidat. Laura Pausini, Pastora Soler, Beret o Melody han estat altres cares conegudes que han participat en el talent show. Cada edició sembla ser més emocionant i els coach no són els únics protagonistes en una gala d’aquest calibre. L’actuació de Sergio Dalma ha despertat de nou l’interès per la seva vida personal i, per conèixer la seva situació més de prop: en aquesta ocasió coneixem de ple en la seva llar a les comarques gironines.
Quatre dècades de carrera avalen un artista que ha sabut mantenir-se fidel al seu estil sense perdre importància, regalant-nos himnes generacionals com 'Galilea', 'Bailar pegados' o 'La vida'. Ara, el cantant suma un nou capítol a la seva trajectòria amb 'Ritorno a Via Dalma', el seu nou disc, que va veure la llum el passat 14 de novembre. Aquest és un projecte que arriba acompanyat d’una extensa gira el 2026 i que Dalma ha preparat des d’un lloc molt especial: el seu refugi personal al Baix Empordà.
Un refugi en un poble de poc més de 130 habitants
L’artista va trobar el 2019 l’espai perfecte per desconnectar i recarregar energies. Es tracta d’una casa situada a Púbol, el petit municipi medieval situat a l'Empordà de poc més de 130 habitants. L’habitatge, una construcció tradicional empordanesa rehabilitada amb cura, compta amb uns 200 metres quadrats distribuïts en dues plantes i un jardí privat que s’integra de manera natural amb l’interior.
L’estètica de la casa respira Mediterrani pels quatre costats. El blanc domina les estances, des de les parets fins als mobles d’obra. Tot està pensat per transmetre calma, amb materials nobles com la fusta i teixits naturals que donen un aire de calidesa a la seva llar. Però la joia de la seva casa és una xemeneia d’obra que actua com a punt de trobada.
La connexió amb l’exterior és un altre dels grans atractius d’aquesta propietat. Els grans finestrals permeten que la llum natural inundi cada racó, alhora que ofereixen vistes privilegiades de l’entorn rural, el poble i les muntanyes. A més, hi ha un espai veritablement especial en aquesta casa: l'estudi de gravació. Un racó dissenyat per a la creativitat, on Sergio Dalma treballa en les seves noves cançons envoltat de la seva col·lecció de vinils i llibres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- VÍDEO | Així ha estat la Cavalcada de Reis de Figueres 2026
- On i quan puc veure arribar els Reis Mags a l'Alt Empordà? Agenda de cavalcades i rebudes reials