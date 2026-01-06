Salut
Una prova de sang com la de la glucosa detecta l’Alzheimer
Un equip suec desenvolupa una tècnica poc invasiva, una punció al dit, per localitzar biomarcadors de la malaltia amb una precisió del 86%
Valentina Raffio
L’Alzheimer és una de les malalties neurodegeneratives més comunes del món i, malgrat que la seva incidència és cada vegada més alta entre les persones més grans de 65 anys, no sempre és fàcil anticipar-se als estralls que deixa al seu pas. Per això mateix, els experts insisteixen que la clau és detectar al més aviat possible la seva aparició.
Fins ara, per aconseguir-ho s’han utilitzat ressonàncies magnètiques i anàlisis del líquid cefalorraquidi, tot i que al tractar-se de procediments invasius i costosos no sempre es poden portar a terme en centres no especialitzats i, per tant, no tothom hi pot accedir de manera fàcil. Però, segons anuncia la revista Nature Medicine, un equip de científics ha aconseguit desenvolupar una tècnica que requereix tan sols una gota de sang, extreta mitjançant una punció del dit, per detectar biomarcadors de l’Alzheimer.
Aquesta tècnica experimental, que han desenvolupat científics de la Universitat de Göteborg a Mölndal, Suècia, és similar a la utilitzada per controlar els nivells de glucosa en sang dels pacients diabètics. El procediment consisteix a obtenir unes gotes de sang capil·lar mitjançant una punció al dit, deixar-les assecar en una targeta especial i enviar posteriorment les mostres al laboratori per estudiar la presència de proteïnes que s’utilitzen com biomarcadors de l’Alzheimer.
"Aquest enfocament podria facilitar i fer menys invasiva la detecció de la malaltia de l’Alzheimer, i podria ajudar a ampliar les proves en llocs on els mètodes tradicionals són de difícil accés", comenten els experts.
337 voluntaris
Segons els científics, aquestes puncions es van testar en 337 voluntaris reclutats en set centres d’investigació europeus. Els resultats d’aquest treball assenyalen que els nivells del biomarcador p-tau217, un dels indicadors més precisos de l’Alzheimer, detectats mitjançant aquesta prova són molt similars als que s’obtenen amb les anàlisis més convencionals. "Amb aquest mètode es van poder detectar els canvis cerebrals propis de l’Alzheimer amb una fiabilitat del voltant del 86%", resumeixen els responsables d’aquest treball a l’article que es va publicar ahir.
