Previsió meteorològica
Catalunya activa un avís generalitzat per fred extrem davant la baixada de temperatures provocada per la borrasca Francis
El Servei Meteorològic de Catalunya també activa diversos avisos per vent al Pirineu i litoral, així com un avís per mal estat del mar a l’Empordà
Temporal de neu i pluges a Catalunya, avui en directe | Última hora de l’alerta per la borrasca Francis a tot Espanya
Valentina Raffio
Després de deixar un dilluns nevat a mig Catalunya, la borrasca Francis provocarà a partir d’aquest dimarts un descens marcat dels termòmetres a tot el territori. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís generalitzat per fred extrem a pràcticament totes les comarques fins com a mínim demà dimecres. També s’han activat diversos avisos per vent a la franja pirinenca i a part del litoral català, inclòs el Barcelonès i el Baix Llobregat, davant de ratxes que podrien superar els 90 km/h, i un avís addicional per mal estat del mar a la costa de l’Empordà. La jornada d’aquest dimarts, dia de Reis, es perfila com a especialment gèlida a tot Catalunya, ja que, després d’un despertar a zero graus a moltes localitats, s’espera que els termòmetres es mantinguin inusualment baixos per a l’època.
El pas de la borrasca Francis està provocant un descens generalitzat de les temperatures a tot Espanya i a part d’Europa. Aquest fenomen s’explica, en gran part, perquè el pas d’aquesta pertorbació està associat a l’entrada d’una massa d’aire molt fred procedent de zones pròximes a l’Àrtic que, en el seu pas pel territori peninsular, està substituint l’aire més temperat que teníem en dies anteriors i provocant un descens notable de les temperatures. La situació també s’està veient acompanyada de cel tapat, pluges, neu en cotes baixes i fortes ratxes de vent, cosa que contribueix que el terra i l’ambient perdin calor amb més rapidesa i les temperatures baixin fins a 10 graus respecte a dies anteriors.
Temperatures baixes
Aquest dimarts, gairebé tot Catalunya s’ha despertat amb el termòmetre sota zero i, segons indiquen els models, a la majoria de localitats no es passarà dels 10 graus ni en el moment més càlid de la jornada. L’única ‘illa de calor’ enmig d’aquest panorama tan fred serà Barcelona, on els termòmetres oscil·laran entre els 3 graus de mínimes i els 12 de màximes. On, al contrari, farà falta treure algun abric extra serà en punts com el municipis de Das (Girona) i Prades (Tarragona) davant uns termòmetres que han arribat als -12,7 graus durant les primeres hores d’aquest dimarts.
El fred s’intensificarà a mesura que passin les hores i arribarà al seu punt àlgid entre aquest dimarts a la nit i dimecres a la matinada. Aleshores, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís taronja per fred a pràcticament tot Catalunya. També ha ampliat els avisos per vent tant a la franja pirinenca com al terç sud-oest davant la possibilitat de ratxes de vent violentes. La neu podrà tornar a aparèixer durant aquesta jornada, però en aquest cas, a diferència del que vam viure dilluns, només quedarà concentrada al Pirineu, entre el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
