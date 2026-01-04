Els pastissers preveuen vendre un milió de tortells de Reis i incorporen la iniciativa solidària 'Enguany paga el Rei'
El col·lectiu destinarà part de les vendes a la Fundació Villavecchia, destinada a infants amb malalties terminals
Albert Segura (ACN)
Els pastissers de la demarcació de Barcelona preveuen vendre un milió de tortells de Reis a tot el país, seguint la dinàmica dels darrers anys, donat el fort arrelament de la tradició a casa nostra. Els preus han pujat lleugerament, al voltant d'un 3% i d'acord amb l'increment de l'IPC, fet que suposa que un tortell per a cinc persones pugui tenir un cost de mitjana d'entre 25 i 30 euros. En aquesta ocasió, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha incorporat la campanya 'Enguany paga el Rei', a través de la qual els elaboradors associats destinaran part de les vendes a la Fundació Villavecchia per construir un pavelló de l'hospital de Sant Pau per a infants amb malalties terminals. A més, els clients també hi podran fer donacions.
El tortell de Reis tanca les festes en l'àmbit gastronòmic, després d'altres productes estrella com les neules, els panettones o els torrons. El gremi estima que es vendran un milió de tortells arreu del país, el que vindria a ser entre 400 i 500 de mitjana en cada pastisseria: "Demanen als clients que sempre es faci l'encàrrec en dies d'antelació, fer el brioix i el massapà, o el farcit de nata o de crema, té la seva feina i els seus dies", explica a l'ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.
El tortell més tradicional és el de brioix amb massapà i amb fruita per sobre, però en diferents localitats cada any més està guanyant força els farcits de nata, trufa o crema: "És un brioix que pot portar per sobre o bé el granet d'ametlla o bé la fruita confitada, tan tradicional d'aquests dies", afegeix Zaguirre.
La tradició mana, i cada tortell ha de tenir, com a mínim, un Rei i una fava, si bé algunes localitats han inclòs altres tipus de sorpreses i d'altres n'han fet de personalitzades. A Terrassa, per exemple, enguany se celebren els 75 anys del Patge Xiu-xiu, que és qui recull les cartes dels nens i nenes i les dona als Reis d'Orient: "En aquesta ocasió hem creat una figura especial d'aquest personatge", detalla el pastisser.
En aquesta ocasió, a més, els pastissers duen a terme una campanya solidària sota el lema 'Enguany paga el Rei'. En col·laboració amb GoodMax Fundraising Team i la Fundació Villavecchia, es destinaran part de les vendes a la finalització i equipament del pavelló de la Victòria de l'hospital de Sant Pau de Barcelona, destinat a acollir infants amb malalties terminals perquè puguin rebre-hi cures pal·liatives.
"Aquesta campanya solidària també es trasllada a les cases, a qui li toqui la figura del Rei pot ser un rei solidari, hi haurà un codi QR a través del qual podrà fer un Bizum a la Fundació Villavecchia.
L'origen del tortell de Reis
El tortell de Reis té els seus orígens en l'època de l'antiga Roma, llavors amb forma de coca amb figues dàtils i mel. Ja al segle III, s'hi va introduir la fava, que suposava un símbol de fertilitat i prosperitat.
Al segle XVIII, un cuiner va voler sorprendre el rei de França Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, incorporant el concepte de "sorpresa preuada". Amb el temps, ha acabat derivant en una figura d'un rei.
A Catalunya, concretament, aquestes preuades postres no van arrelar fins a principis del segle XX, com una evolució d'una llaminadura feta de pasta de pa o massapà que ha anat derivant fins al tortell de Reis que avui coneixem.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà