Els pastissers preveuen vendre un milió de tortells de Reis i incorporen la iniciativa solidària 'Enguany paga el Rei'

El col·lectiu destinarà part de les vendes a la Fundació Villavecchia, destinada a infants amb malalties terminals

Preparació d'un tortell de Reis de nata i trufa.

Preparació d'un tortell de Reis de nata i trufa. / AC

Albert Segura (ACN)

Terrassa

Els pastissers de la demarcació de Barcelona preveuen vendre un milió de tortells de Reis a tot el país, seguint la dinàmica dels darrers anys, donat el fort arrelament de la tradició a casa nostra. Els preus han pujat lleugerament, al voltant d'un 3% i d'acord amb l'increment de l'IPC, fet que suposa que un tortell per a cinc persones pugui tenir un cost de mitjana d'entre 25 i 30 euros. En aquesta ocasió, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha incorporat la campanya 'Enguany paga el Rei', a través de la qual els elaboradors associats destinaran part de les vendes a la Fundació Villavecchia per construir un pavelló de l'hospital de Sant Pau per a infants amb malalties terminals. A més, els clients també hi podran fer donacions.

El tortell de Reis tanca les festes en l'àmbit gastronòmic, després d'altres productes estrella com les neules, els panettones o els torrons. El gremi estima que es vendran un milió de tortells arreu del país, el que vindria a ser entre 400 i 500 de mitjana en cada pastisseria: "Demanen als clients que sempre es faci l'encàrrec en dies d'antelació, fer el brioix i el massapà, o el farcit de nata o de crema, té la seva feina i els seus dies", explica a l'ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.

El tortell més tradicional és el de brioix amb massapà i amb fruita per sobre, però en diferents localitats cada any més està guanyant força els farcits de nata, trufa o crema: "És un brioix que pot portar per sobre o bé el granet d'ametlla o bé la fruita confitada, tan tradicional d'aquests dies", afegeix Zaguirre.

La tradició mana, i cada tortell ha de tenir, com a mínim, un Rei i una fava, si bé algunes localitats han inclòs altres tipus de sorpreses i d'altres n'han fet de personalitzades. A Terrassa, per exemple, enguany se celebren els 75 anys del Patge Xiu-xiu, que és qui recull les cartes dels nens i nenes i les dona als Reis d'Orient: "En aquesta ocasió hem creat una figura especial d'aquest personatge", detalla el pastisser.

En aquesta ocasió, a més, els pastissers duen a terme una campanya solidària sota el lema 'Enguany paga el Rei'. En col·laboració amb GoodMax Fundraising Team i la Fundació Villavecchia, es destinaran part de les vendes a la finalització i equipament del pavelló de la Victòria de l'hospital de Sant Pau de Barcelona, destinat a acollir infants amb malalties terminals perquè puguin rebre-hi cures pal·liatives.

"Aquesta campanya solidària també es trasllada a les cases, a qui li toqui la figura del Rei pot ser un rei solidari, hi haurà un codi QR a través del qual podrà fer un Bizum a la Fundació Villavecchia.

L'origen del tortell de Reis

El tortell de Reis té els seus orígens en l'època de l'antiga Roma, llavors amb forma de coca amb figues dàtils i mel. Ja al segle III, s'hi va introduir la fava, que suposava un símbol de fertilitat i prosperitat.

Al segle XVIII, un cuiner va voler sorprendre el rei de França Lluís XV i hi va introduir una moneda d'or, incorporant el concepte de "sorpresa preuada". Amb el temps, ha acabat derivant en una figura d'un rei.

A Catalunya, concretament, aquestes preuades postres no van arrelar fins a principis del segle XX, com una evolució d'una llaminadura feta de pasta de pa o massapà que ha anat derivant fins al tortell de Reis que avui coneixem.

