Un veí de Blanes afronta 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a Internet i aconseguir imatges pornogràfiques
L'acusat té condemnes prèvies per fets semblants i dues de les víctimes tenen una discapacitat reconeguda
ACN
Un acusat s'enfronta a 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a través de les xarxes socials i aconseguir que li enviessin fotos i vídeos pornogràfiques. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, a través de diferents perfils va contactar amb quatre víctimes entre els mesos de maig i agost del 2018. Dues de les víctimes tenien aleshores 15 anys i una discapacitat psíquica del 33%. L'acusació pública sosté que, quan va contactar amb elles, va oferir diners a canvi de fotos on apareguessin despullades. Va aconseguir que tres de les víctimes li enviessin les imatges que reclamava. Després, les amenaçava de fer-les públiques si no continuaven fent enviaments. El processat té condemnes prèvies per fets semblants.
L'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia recull que l'acusat va contactar amb les quatre menors fent servir diversos perfils que tenia a les xarxes socials i a través dels quals demanava que li enviessin "fotos i vídeos de contingut pornogràfic".
Amb una de les víctimes, de 15 anys i amb una discapacitat psíquica, hi va començar a parlar el juny del 2018, quan li va enviar un missatge dient que buscava "nenes de 12 a 16 anys" per "jocs per webcam" i que, a canvi, podia "demanar el que volgués, diners o que li comprés coses". A partir d'aquí, va començar una conversa amb la menor a través de la qual, indica la fiscalia, la va acabar convencent perquè li enviés el material pornogràfic.
La menor li va enviar diverses fotografies. Per aconseguir que li'n fes arribar més, i amb la finalitat d'"atemorir-la", la va amenaçar de fer arribar les imatges a tots els seus coneguts. El ministeri fiscal assenyala que ho va fer en una ocasió, reenviant-les a un amic i a un familiar de la víctima, i assegurant-li que les difondria "a tot l'institut" si no complia les seves exigències. Aquest "clima d'intimidació" va forçar la víctima a enviar-li més fotografies.
La fiscalia afegeix que l'acusat també va proposar a la víctima quedar per mantenir relacions sexuals i "gravar-se", arribant a aconseguir l'adreça de la menor. La trobada no es va arribar a produir mai perquè la família va descobrir el que estava passant.
Amb la segona víctima, també de 15 anys i amb una discapacitat psíquica, hi va contactar entre els mesos de juny i juliol del 2018, també a través d'un perfil a les xarxes socials amb el qual li va enviar un missatge oferint diners a canvi de fotografies on aparegués despullada. La menor hi va accedir i li va enviar dues imatges. Fent servir el mateix 'modus operandi', va continuar trucant-li i enviant-li missatges per esporuguir-la i amenaçant-la de fer públiques les fotos. La menor el va bloquejar.
L'agost del 2018 va començar a parlar amb la tercera víctima, de 16 anys, i va aconseguir que li enviés com a mínim cinc fotografies pornogràfiques i el mateix mes va parlar amb la quarta menor, de 15 anys, però, tot i les seves proposicions, la víctima no li va fer arribar cap imatge.
Segons va transcendir en el moment dels fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació arran de la denúncia de la família d'una de les víctimes i van identificar el sospitós com un veí de Blanes (Selva), amb antecedents per fets semblants. El van detenir el 16 d'agost del 2018. Al seu telèfon hi van localitzar 89 arxius de pornografia infantil on apareixien nenes menors d'edat, la majoria "clarament de menys de 16 anys".
La fiscalia l'acusa de tres delictes de corrupció de menors en la modalitat d'elaboració de pornografia infantil, dos delictes de ciberassetjament sexual a menors (child grooming), un delicte d'amenaces condicionals i un delicte de possessió de pornografia infantil i sol·licita 37 anys i 9 mesos de presó. També vol que indemnitzi les víctimes amb 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
Segons recull l'escrit d'acusació, el processat ha estat condemnat prèviament en quatre ocasions per delictes de corrupció de menors i producció, elaboració o tinença de material pornogràfic per jutjats de Mataró, Lleida i Castelló de la Plana. Per això, la fiscalia li aprecia l'agreujant de multireincidència.
Està previst que el cas arribi a judici a l'Audiència de Girona a principis d'any.
