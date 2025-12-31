Anuari
REPORTATGE MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món
L’any es tanca amb la crisi de l’habitatge com a gran preocupació a Catalunya, una apagada històrica a la península i un panorama global convuls marcat pels aranzels de Trump
De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà
El 2025 s’acaba amb l’habitatge disparat com a principal problema dels catalans. El descontentament surt als carrers i governs de tots els nivells posen en marxa plans per intentar regular el mercat i augmentar el parc públic. Però un dia de l’any, el 28 d’abril, serà especialment recordat per haver-nos quedat a les fosques. Una apagada a tota la península Ibèrica deixa més de 50 milions de persones sense llum. El protagonista és Pedro Sánchez, que resisteix a la Moncloa enmig d’escàndols, sobretot de corrupció entre el seu nucli més proper, i més dèbil que mai al Congrés després del trencament de Junts. Trump sacseja les relacions comercials amb nous aranzels; el BBVA fracassa amb l’opa al Banc Sabadell i mor el papa Francesc.
