REPORTATGE MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món

L’any es tanca amb la crisi de l’habitatge com a gran preocupació a Catalunya, una apagada històrica a la península i un panorama global convuls marcat pels aranzels de Trump

De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà

El 2025 serà recordat per diverses paraules clau: incendis, Trump, habitatge o Oques Grasses.

El 2025 serà recordat per diverses paraules clau: incendis, Trump, habitatge o Oques Grasses. / ACN

ACN

Figueres

El 2025 s’acaba amb l’habitatge disparat com a principal problema dels catalans. El descontentament surt als carrers i governs de tots els nivells posen en marxa plans per intentar regular el mercat i augmentar el parc públic. Però un dia de l’any, el 28 d’abril, serà especialment recordat per haver-nos quedat a les fosques. Una apagada a tota la península Ibèrica deixa més de 50 milions de persones sense llum. El protagonista és Pedro Sánchez, que resisteix a la Moncloa enmig d’escàndols, sobretot de corrupció entre el seu nucli més proper, i més dèbil que mai al Congrés després del trencament de Junts. Trump sacseja les relacions comercials amb nous aranzels; el BBVA fracassa amb l’opa al Banc Sabadell i mor el papa Francesc.

MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món

De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà

Defuncions del 31 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà

L'empresari de l'Empordà que s'ha proposat millorar l'alimentació dels gossos

Poesia, grip i propòsit per 2026

La fotògrafa Emma Alcalá connecta, a través del flamenc, el món terrenal i el dels somnis

La reparació d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau

