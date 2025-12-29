Estat dels embassaments
Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%
La tempesta registrada durant els dies de Nadal ha omplert els embassaments catalans fins a la xifra més alta dels últims anys
Estat dels embassaments a Catalunya: Sau, Foix, Susqueda i la resta de pantans
Valentina Raffio
Els pantans catalans poden presumir, per fi, de bona salut ja que, segons apunten els registres de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aquest dilluns superen el 82% de la seva capacitat. Es tracta de la xifra més alta registrada en els últims anys i que, en certa manera, allunyen el record d’aquell hivern del 2024 quan el conjunt dels embassaments del territori amb prou feines arribaven al 14% de la seva capacitat. Els registres corroboren que aquest any els embassaments han anat recobrant a poc a poc les seves forces, sobretot després d’una primavera excepcionalment plujosa, i que ara han viscut un increment excepcional. En tan sols cinc dies, coincidint amb els dies de Nadal, les pluges han descarregat amb tanta força que han augmentat les reserves d’aigua a Catalunya gairebé uns 12 punts percentuals. No es registrava una setmana tan plujosa des del març.
Aigua embassada als pantans de les conques internes catalanes
Des de principis del mes de setembre, els pantans catalans han estat vorejant el 70% de la seva capacitat. La nit de Nadal, de fet, se situaven en el 70,75%. Però des d’aleshores, amb l’arribada de diversos fronts carregats de pluja, tempesta i neu, els nivells d’aigua embassada no han deixat de créixer. El dia de Nadal van pujar gairebé un 2%. A Sant Esteve, van pujar gairebé 4% més. El dia 27 van fer un salt de més de 6% respecte al balanç anterior. I ara, en l’arrencada de la setmana de Cap d’Any, han pujat més d’1% addicional. En total, s’estima que ja hi ha més de 560 hectòmetres cúbics d’aigua embassada a Catalunya. D’aquests, es calcula que almenys 80, l’equivalent al consum de dos mesos d’aigua a tot Catalunya, han caigut en una sola setmana.
EVOLUCIÓ DE L’AIGUA EMBASSADA A CATALUNYA DES DE L’ANY 2000
En aquests moments, pràcticament tots els pantans de Catalunya poden presumir d’un bon estat més que òptim en les seves reserves. El de Susqueda, per exemple, està al 98% de la seva capacitat amb gairebé 220 hectòmetres d’aigua emmagatzemada i el de Foix supera el 88%. Embassaments com els de Darnius Boadella, Sant Ponç, la Baells i Llosa de Cavalls també poden presumir d’estar al 80% de la capacitat, mentre que Sau, que en el pitjor moment de la sequera va quedar completament buidat, ara llueix un esplèndid 71 %. Els únics que es queden una mica enrere són Riudecanyes, que està al 45%, i Siurana, que segueix el 16%.
ESTAT DELS EMBASSAMENTS
El 2025 es perfila com un any generós amb les pluges a Catalunya. Almenys en comparació amb el viscut en l’últim lustre, quan s’han registrat períodes de sequera extrema i una llarga concatenació de mesos en què no queia ni tan sols una gota. Aquest any, en canvi, s’han viscut almenys dos grans episodis de precipitacions que han donat aire als embassaments catalans. El primer, durant el mes de març, va aconseguir que els pantans passessin del 31% al 41% de la seva capacitat en tan sols quatre dies. I el segon aquest desembre, on després d’una setmana de pluges s’ha aconseguit augmentar en fins a un 12% els nivells d’aigua embassada i arribar així al 82% de la capacitat total dels embassaments catalans.
