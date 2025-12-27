Rodalies perd 1,1 milions de viatgers el novembre, el pitjor registre de l’any
Els 8,2 milions d’usuaris del mes passat situen la xifra per sota de la computada el mes d’agost (8,3 milions), quan hi ha un menor volum de passatgers a causa de les vacances.
Glòria Ayuso
Rodalies de Barcelona va registrar 8,2 milions d’usuaris al novembre; 1,1 milions menys que el mes anterior. Es tracta de la xifra més baixa de viatgers des de començament d’any, fins i tot inferior a la del mes d’agost, quan hi ha un menor volum d’usuaris a causa de les vacances estivals. En aquest cas, es van comptabilitzar 8,3 milions de passatgers. Al nivell màxim d’usuaris s’hi va arribar el maig i el juny, amb prop de 10 milions. Des d’aleshores, no s’ha tornat a recuperar aquesta quantitat. Després de la caiguda corresponent a les vacances, i malgrat un petit repunt a l’octubre, s’ha mantingut la tendència de pèrdua de passatgers.
L’Informe Mensual de Puntualitat de Renfe corresponent al mes de novembre mostra que l’operadora va programar 18.371 trens durant l’últim mes, també la xifra més baixa a excepció del mes d’agost. Que el novembre tingués menor quantitat de dies laborals explicaria que circulessin 2.700 trens menys. Però menys circulacions no va incidir en un servei més àgil: el retard mitjà a l’arribada a l’estació final dels trens amb demora va ser pitjor: 19,5 minuts respecte als 18,3 d’octubre. Malgrat això, el retard mitjà al destí final tenint en compte tant els trens puntuals com els que van arribar amb demora va ser de 0,4 minuts, un dels millors registres de l’any.
Les dades reflecteixen una pèrdua constant d’usuaris que portarà Rodalies a mostrar un descens global important el 2025. De gener a juny, la xarxa de Rodalies de Barcelona va registrar 57,5 milions d’usuaris, un còmput que ja va reflectir una pèrdua de 2,4 milions de viatgers respecte al mateix període de l’any anterior. La tendència, lluny d’alleujar-se, s’ha agreujat. De gener a novembre es van comptabilitzar 102,13 milions d’usuaris, de manera que tancarà l’any amb una xifra al voltant dels 110 milions, la qual cosa pot significar una pèrdua del voltant dels set milions respecte a 2024. La fuga d’usuaris de Rodalies va començar l’any passat, quan la xarxa barcelonina ja va perdre 2,6 milions de viatgers.
El creixement de viatgers a Rodalies experimentat després de la covid es va frenar a partir de maig del 2024. Primer es va deure a l’impacte que va tenir en el servei el robatori de cable en Montcada Bifurcació, que va provocar afectacions en el servei durant més d’un mes. A aquest problema s'hi va sumar la interrupció de la circulació per les obres al túnel de Roda de Berà i les del corredor mediterrani entre Castellbisbal i Molins de Rei, que van obligar a establir plans de transport alternatiu.
Des d’aleshores la tendència ha sigut a la baixa. La pèrdua d’usuaris del primer semestre està sent encara més pronunciada en el segon. Al setembre es va tallar durant una setmana la circulació entre Gavà i Sitges per obres a l’estació de Castelldefels que van afectar a la línia R2 Sud, a més dels trens de Regionals. I a l’octubre va començar la interrupció durant 16 mesos del servei de la línia R3 entre l’Hospitalet i La Garriga, per les obres de desdoblament de 17 quilòmetres de via única entre aquesta última població i Parets del Vallès. Renfe va reportar la pèrdua del voltant del 20% dels usuaris habituals d’aquesta línia.
Així mateix, l’R1, l’R2 i l’R4 han sumat gran nombre d’incidències. La infraestructura pendent d’actualització i al límit de la seva capacitat, així com la convivència de les obres amb la circulació de trens, han tensionat al màxim la xarxa. Els treballs al corredor mediterrani han afectat la circulació habitual de trens a causa de la convivència en diversos punts entre les mercaderies i els combois de passatgers. En l’últim trimestre, han abundat les fallades en el sistema de senyalització.
Trens antics
També han presentat problemes els trens, antics i pendents de renovació. Està previst que els nous combois comencin a incorporar-se a partir de principis d’any, a raó de dos o tres per mes. A tot això s’ha sumat el vandalisme i els problemes ocasionats per fenòmens meteorològics adversos, que han marcat la segona part de l’any.
