Arquitectura
La casa que Brad Pitt es va comprar a l'Empordà
L'obra, dissenyada per l'arquitecte grec Nikolaos Xasteros, es va convertir en la principal atracció del celler Terra Remota, a Sant Climent Sescebes, on va ser exposada
Ara que s'acaba l'any, és moment d'anar passant comptes i recordar quines han estat algunes de les notícies més sorprenents d'aquest 2025. I una d'elles ha estat, sens dubte, la que l'EMPORDÀ publicava a l'abril: l'actor Brad Pitt ha comprat una casa a l'Empordà i se l'ha endut a Califòrnia.
L'actor nord-americà va adquirir la Casa Xasteros, una joia històrica de l’arquitectura prefabricada del segle XX dissenyada pel visionari arquitecte grec Nikolaos Xasteros el 1969. Aquesta casa, que recorda un ovni, va ser restaurada pel col·leccionista francès Clément Cividino i exposada a les vinyes de Terra Remota a Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà, convertint-se en un pol d'atracció de visitants d'arreu.
Pitt, apassionat per l'arquitectura
Segons explicava l'abril passat el galerista Clément Cividino, restaurador de cases d’autor, "Pitt és un apassionat de l’arquitectura i té una col·lecció de cases úniques d’arquitectes internacionals. Fa aproximadament un any ens va comprar aquesta construcció, que va traslladar a la seva propietat a Califòrnia l’agost de 2024". Aquest habitatge retrofuturista de 50 metres quadrats, construït amb fibra de vidre, evoca un ovni, i és la més impressionant que s'ha exposat a Terra Remota. Pitt que també ha participat en projectes amb grans arquitectes i està molt involucrat en el món del disseny, va contactar amb el galerista a través d'una persona intermediària, captivat per aquesta peça exclusiva.
Una transacció discreta
La transacció es va dur a terme amb discreció. La casa es va lliurar desmuntada a una adreça a Califòrnia, on Pitt té les altres cases de col·lecció, tot i que el venedor no pot confirmar si ja ha estat muntada.
Pitt és conegut per la seva passió per l'arquitectura i també del disseny. Ha col·laborat amb arquitectes com Frank Gehry i ha participat en projectes com la restauració de la Unity Temple de Frank Lloyd Wright. També ha estat involucrat en iniciatives com la fundació Make It Right, que va construir habitatges sostenibles a Nova Orleans després de l'huracà Katrina. Amb aquesta adquisició, Pitt amplia la seva col·lecció de propietats arquitectòniques úniques, reafirmant el seu compromís amb l'art i el disseny.
Inauguració d'estiu
El galerista Clément Cividino explica que "totes les cases que he restaurat i presentat al celler Terra Remota s’han venut. En total, són nou cases; "una va ser adquirida pel Museu de Disseny de Corea, i més recentment, la casa 'Ovni', la va comprar Brad Pitt". Una altra de les peces va ser adquirida per un reconegut realitzador de cinema francès, destaca. "Aquest tipus de cases de col·lecció no es venen ràpidament ni amb facilitat; són processos que requereixen temps, negociacions curoses i una logística complexa –desmuntar-les, transportar-les i tornar-les a muntar–". Cividino afirma que tenen una gran demanda, però són molt selectius: no volem que aquestes cases úniques s’utilitzin per a fins pels quals no van ser concebudes. "A més, les lloguem per a projectes de publicitat, shootings, videoclips o altres produccions, sempre valorant la visió artística darrere de cada projecte. D’aquesta manera, garantim que les cases es respectin i es mantingui viva la seva essència i història".
Exposada a Terra Remota
Des del mes de maig de 2023 i fins a la seva adquisició, l'agost de l'any passat per l'actor internacional Brad Pitt, Casa Xasteros es va convertir en la principal atracció de Terra Remota, una vinya de 54 hectàrees a l’Alt Empordà, que fusiona arquitectura, disseny i natura en un diàleg fascinant.
Els propietaris del celler, Emma i Marc Bournazeau, expliquen que "la gent que visita Terra Remota per primer cop s’adona de seguida del nostre interès per l’art i l’arquitectura". Sobre Casa Xasteros afirmen "és una creació que suma tot això: és una casa i, tanmateix, és també una obra d’art refinada, una escultura. Sembla que un ovni creat per un extraterrestre molt refinat i sensible hagi decidit instal·lar-se a la nostra vinya. Quan puges per la rampa d’accés al celler i de sobte apareix davant els teus ulls és molt sorprenent i una mica surrealista".
La més impressionant
Casa Xasteros no és la primera obra arquitectònica que s’ha exposat a Terra Remota, però, segons Cividino, "és la més impressionant fins a la data. Solament des del punt de vista estètic, és la casa de plàstic més bonica mai construïda", afirma. "És una intel·ligent barreja de Futur House de Matti Suuronen i el treball de Pascal Haüsermann, especialment els seus Domobiles, que tenien la mateixa forma de boca en el front".
L’obra original, gestada per a l’empresa Alta, sembla haver-se convertit en una relíquia, amb només dos exemplars més supervivents dels deu originals fabricats per l’arquitecte grec, que va morir a Atenes el 1988. El celler català, en posseir-ne un, la converteix en una peça d’una exquisida exclusivitat, molt preuada tant per col·leccionistes com per experts en disseny, com assenyalava el mateix Cividino.
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge