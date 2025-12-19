Nostàlgia mil·lennista
La revista 'SuperPop' torna als quioscos amb una edició especial de Rosalía
La publicació adolescent, que va deixar de vendre’s el maig del 2011, ha tornat per sorpresa amb pòsters de la cantant i 20 curiositats sobre la seva vida personal
Alba Giraldo
La revista SuperPop ha revifat la nostàlgia mil·lennista amb una edició especial de Rosalía després del llançament del seu últim disc, Lux, que ha arribat per sorpresa aquesta setmana als quioscos de tot el país. No obstant això, a més del logo i la portada, poc té de com va ser realment la publicació més popular entre els adolescents. La revista, que en aquesta ocasió té un cost de dos euros, té al seu interior poc més que pòsters de l’artista.
La publicació va deixar de publicar-se en paper el maig del 2011, quan va tancar la seva etapa impresa després de 34 anys de distribució i gran èxit entre el públic adolescent.
En la seva –puntual?– tornada, la SuperPop obre amb la portada del nou àlbum de la cantant catalana, on apareix Rosalía lluint un hàbit blanc i enfundada en una samarreta de força blanca. "Edició especial per a fans", es pot llegir a la primera pàgina.
En el seu interior, la revista ofereix un pòster gegant de l’actuació de l’artista en el programa de Jimmy Fallon, on va interpretar La perla, algunes fotografies, també en format pòster, promocionals del seu disc, i informació sobre "el seu costat més íntim".
Els secrets de Rosalía
"Prepara’t perquè et portem els 20 secrets més top de Rosalía... Els seus desitjos, manies i sorpreses que t’encantaran!", es pot llegir a la contraportada. Entre aquestes dades desconegudes i curioses de la cantant, la revista explica que Rosalía va descobrir el flamenc "en sentir Camarón de la Isla sonant en un cotxe i va quedar hipnotitzada".
També asseguren que va començar cantant "en fires i bars, fent covers d’Amy Winehouse, ranxeres i temes de flamenc i que va ser "corista de Keina, un grup català de heavy metal alternatiu".
Segons la publicació, Rosalía adora la maionesa, va heretar el seu nom de la seva àvia, va ser telonera de Miguel Poveda i, si no hagués sigut cantant, seria restauradora. També coneixen al detall el seu menjar favorit, la "sopa egusi acompanyada de fufú, un plat típic de la cuina de l’Àfrica Occidental", i l’esmorzar diari de la cantant, "torrades de galeta de blat de moro amb alvocat, pernil de gall dindi, oli d’oliva verge extra i sal".
