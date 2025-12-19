Estudi
Els catalans dediquen el doble de temps "a les xarxes" que a la família
Martí Sosa
Les dones dediquen, de mitjana, una hora i quart més al dia que els homes a les feines de casa i a cuidar els nens. Ho reflecteix l’última "Enquesta d’ús del temps 2024", publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’informe –elaborat a partir de 8.984 catalans– incorpora per primera vegada informació sobre aspectes de la planificació d’activitats domèstiques que incideixen en la conciliació de la vida personal i familiar. Una dada curiosa de l’informe és que els enquestats afirmen que dediquen, de mitjana, més del doble de temps a les xarxes socials i a la missatgeria instantània que no pas a la família.
La bretxa de gènere persisteix, tot i que disminueix respecte a l’anterior edició de l’enquesta (2010-2011). Es pot dir, però, que la reducció no respon a un increment del temps que hi dediquen els homes, sinó a una disminució de les dones.
Segons l’estudi, la meitat de les dones planifiquen els àpats, la neteja o la compra de la casa i s’encarreguen de cuidar els nens, mentre que només un de cada cinc homes afirma que s’encarrega d’aquestes tasques. Les diferències de gènere s’accentuen especialment en l’àmbit de la cura dels nens. L’estudi mostra, per exemple, que el 60,1% de les dones afirmen que planegen la preparació de la roba per als fills diàriament, mentre que tan sols el 5,4% dels homes fa aquesta activitat, una xifra 11 vegades inferior. A més, el 48,8% de les dones assenyalen que segueixen les comunicacions amb l’escola i un 52,4% s’encarreguen de fer seguiment mèdic de les criatures, percentatges molt elevats en comparació amb els homes (11% i 10,3%, respectivament).
