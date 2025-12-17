El temps
Desactiven l'alerta del pla Inuncat un cop acabat l'episodi de pluges intenses
El 112 ha rebut 1.099 trucades i els Bombers han atès 314 avisos
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses que s'ha produït entre el 15 i el 17 de desembre, en dues tongades d'intensitat forta. La primera va afectar l'interior del Camp de Tarragona i la darrera especialment l'àrea metropolitana de Barcelona. Durant la nit i la matinada ha plogut especialment a les Terres de l'Ebre, però no s'han registrat incidències destacables. Les precipitacions es mantenen, però amb intensitat moderada. Arran de l'episodi de pluges intenses, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.099 trucades relacionades amb 727 incidents, cap d'ells molt greu, i els Bombers han atès 314 avisos, la majoria a la regió metropolitana nord.
La majoria de les trucades al telèfon d'emergències 112 han estat per inundacions de baixos (68%), seguit de risc estructural d'edificis (11%) i incidències per inundacions de carreteres (6%). Per comarques, la majoria de trucades s'han fet des del Barcelonès (80%).
Els Bombers han atès, entre les 9 h de dimarts i les 7 h d'aquest dimecres, 314 avisos relacionats amb l'episodi de pluja. La línia de tempestes que va entrar pel litoral central dimarts al migdia va provocar nombroses incidències al Barcelonès i al Vallès Occidental. La majoria dels avisos van ser a Badalona amb 160, on carrers i baixos van quedar inundats i va haver-hi simultàniament múltiples serveis per acumulacions d'aigua.
També han intervingut per ajudar alguns conductors que havien quedat bloquejats per l'aigua mentre circulaven, així com avisos per filtracions d'aigua a edificis, i s'han activat efectius del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) per revisar i valorar l'estabilitat dels immobles afectats descartant danys estructurals.
Per regions d'emergències, la metropolitana nord és on més serveis s'han fet amb 273, seguida de la metropolitana sud (24), Tarragona (9), Girona (5), Terres de l'Ebre (2) i Lleida (1).
