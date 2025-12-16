Confirmat pel Tribunal Suprem: la Seguretat Social ha de concedir un complement de fins a 140 € al mes a aquests pensionistes
Un complement creat el 2021 podria augmentar la pensió de milers de persones que encara no l’han sol·licitat, tant homes com dones.
Milers de jubilats a Espanya podrien estar rebent quantitats inferiors en les seves prestacions. La raó és senzilla: una gran part dels possibles beneficiaris encara no ha demanat el complement mensual que la Seguretat Social va posar en marxa el 2021 i que pot elevar la pensió fins a 143,60 € al mes.
Aquest suplement és clau per reduir la bretxa de gènere en les pensions.
Què és aquest ingrés extra?
El mecanisme és oficialment conegut com a complement per a la reducció de la bretxa de gènere. Es tracta d’un suplement econòmic integrat a les pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.
La seva finalitat és clara: compensar les desigualtats que han afectat històricament la trajectòria laboral de molts treballadors, principalment dones, després de la maternitat o paternitat.
