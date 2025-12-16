Ampolles que es transformen en oportunitats: figuretes per a tortells fetes per dones amb discapacitat
Aquest projecte d’economia circular impulsat per la fundación Repsol i la fundación Astier converteix residus en oportunitats reals i promou l’autonomia d’un grup de dones amb discapacitat intel·lectual. Gràcies a aquesta iniciativa s’estan creant figuretes dels Reis d’Orient amb impressores 3D a partir de plàstic reciclat, que ompliran els tortells d’il·lusió i inclusió.
Hi ha ocasions en què l’oportunitat de canviar la societat sorgeix de petits gestos. Això és el que li va passar a un grup de dones d’Alcalá de Henares, Madrid, quan tres voluntaris de Repsol, analitzant com millorar la sostenibilitat i l’eficiència del Centre Sant Josep de la Fundació Astier, van descobrir que els residus que generava la rutina diària podien transformar-se en valor.
Gràcies a l’impuls de la Fundació Repsol i a la feina dels voluntaris de la companyia, la innovació social, l’economia circular i la transició energètica s’han unit en un projecte que ja està millorant l’autoestima i omplint d’il·lusió les 149 residents de la Fundació Astier – Centre Sant Josep.
Tot va començar amb un pla d’eficiència energètica
Els voluntaris de Repsol col·laboraven amb l’entitat per millorar la seva eficiència energètica dins de les activitats que promou la Fundació Repsol per ajudar les entitats socials a ser més eficients i a millorar l’ús dels recursos energètics. Després d’analitzar els seus consums i dissenyar un pla tècnic d’actuació, es van identificar mesures que permetrien un estalvi superior als 30.000 euros anuals. Va ser durant aquest treball quan una cosa va cridar l’atenció de l’equip: la quantitat d’ampolles de plàstic que podien tenir una segona vida.
«La idea d’aquest projecte sorgeix quan vam entrar aquí en un voluntariat de la Fundació Repsol i vam veure que es generava moltíssim residu. Necessitàvem donar-hi una resposta. A partir d’aquí vam començar a pensar a crear un filament 3D per donar-li una utilitat», recorda Àngel García, voluntari Repsol que va participar-hi des de l’inici.
D’una ampolla a una il·lusió
Després d’estudiar la situació juntament amb la Fundació Astier, va néixer una proposta tan innovadora com social: convertir les ampolles de plàstic en filament per a impressores 3D i crear figuretes dels Reis d’Orient per als tortells. Per fer-ho possible, es va comptar amb la col·laboració de Filarte 3D, una empresa especialitzada que va adaptar la tecnologia i els processos perquè les mateixes residents poguessin manipular, tallar, netejar i processar les ampolles.
La Fundació Repsol va completar la cadena donant suport a l’adquisició d’impressores 3D i de les eines necessàries perquè tot el procés —des del residu fins al producte final— es pogués desenvolupar dins del mateix centre. A més de l’impuls dels voluntaris, una peça indispensable.
Adriana Leal, voluntària de Repsol, destaca que «aquest projecte ens permet aplicar els nostres coneixements en un context completament diferent, i resulta molt enriquidor, tant a nivell personal com professional».
El component humà va ser immediat. Les dones participants es van implicar en cada fase del procés: recollida, classificació, tractament del plàstic, creació del filament i, finalment, impressió de les figures. El que va començar com una proposta tècnica es va convertir en una eina de teràpia ocupacional que va reforçar l’autoestima, l’autonomia i les capacitats de les residents.
«Venen amb moltíssima il·lusió i se senten com si fossin les responsables d’aquest nou projecte, que és molt tecnològic», explica Clara Rodríguez, terapeuta ocupacional.
Reis d’Orient fets de plàstic i esperança
En el marc del programa d’Emprenedoria i Innovació Social del Voluntariat Repsol, el projecte va fer un pas més. Amb el filament obtingut, els voluntaris van dissenyar figuretes dels Reis d’Orient capaces d’imprimir-se en 3D. Cada ampolla de plàstic es pot transformar en tres figures, fet que permetrà fabricar un total de 2.000 unitats aquest Nadal.
El color final de les figures el determina el color original del plàstic, cosa que atorga a cada peça un caràcter únic sense necessitat de processos addicionals.
Per tancar el cercle, es va buscar un punt de venda local que cregués en el projecte. Així va néixer la col·laboració amb Pastisseria Salinas, a Alcalá de Henares, que inclourà les figuretes en els seus tortells de Nadal, destinant part dels beneficis a programes de qualitat de vida i desenvolupament personal per a les dones.
«Ens va semblar un projecte preciós. Donar visibilitat a la feina d’unes dones que fan una tasca extraordinària i ajudar-les a ser aquest esglaó que uneix el final de la cadena», assenyala Carlos Valverde, propietari de l’obrador.
Innovació social que es pot replicar
Un dels elements més valuosos del projecte és la seva capacitat per escalar i replicar-se en altres entitats socials.
Els voluntaris de Repsol han documentat cada pas del procés:
- Protocols de seguretat
- Calibratge tècnic de les màquines
- Validació de la viabilitat del filament
- Disseny d’un model de negoci senzill i sostenible
- Recomanacions per implementar el procés en altres centres
Aquest enfocament és clau dins del programa de la Fundació Repsol, que impulsa iniciatives que generin oportunitats reals i d’autosostenibilitat per a les entitats socials.
«És un projecte que combina reciclatge, inclusió, innovació i, sobretot, molta il·lusió… I el més important és que les persones amb discapacitat intel·lectual són al centre», resumeix Borja Lucas, director de la Fundació Astier.
Una transformació que també toca a qui hi participa
Per a moltes dones, l’experiència ha estat reveladora. «Recullo les ampolles… fem els ninotets, que m’agraden molt», explica Esperanza Martín, una de les residents.
Per als voluntaris també ha estat una vivència profundament personal. «Més que elles aprendre de nosaltres, aprenem nosaltres d’elles… Són increïbles, poden amb tot i són meravelloses», reconeix María Iglesias.
Un exemple d’economia circular amb impacte real
Aquest projecte demostra com la col·laboració entre empresa, voluntariat professional i entitats socials pot generar un triple impacte positiu:
- Social: empoderament i capacitació de dones amb discapacitat intel·lectual
- Mediambiental: reciclatge de més de 600 ampolles de plàstic
- Econòmic: ingressos que reverteixen íntegrament a la Fundació Astier
En aquestes dates en què els Reis d’Orient simbolitzen il·lusió i esperança, cada figura impresa és molt més que un detall en un tortell: és la prova que la innovació social existeix, funciona i canvia vides.
