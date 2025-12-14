Motor
Els “gallecs de la llumeta”: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
Jorge Torre i Jorge Costas, creadors de la balisa geolocalitzada V16 que la DGT obliga a utilitzar des de l’1 de gener, relaten la història del seu enginy que van començar a comercialitzar el 2016
Ana Rodríguez
A partir de l’1 de gener, la Direcció General de Trànsit obliga els conductors a portar al seu vehicle un llum d’emergència geolocalitzat per utilitzar en cas d’accident o avaria. La balisa V16, que reemplaça els triangles taronges de senyalització, és un enginy gallec creat a partir de la inquietud per la seguretat viària de dos ex guàrdies civils que van saber transformar una idea en un negoci avui valorat en 1.200 milions d’euros, quantitat a repartir entre les més de 250 marques certificades que avui dia es comercialitzen. Jorge Torre i Jorge Juan Costas, "els gallecs de la llumeta", com els va batejar un subdirector general de la DGT, ens relaten la història del seu invent, una història d’emprenedoria amb llums i ombres, amb èxits i ruïnes.
La idea rondava al cap de Jorge Torre des dels anys 90. El llavors guardia civil d’Ourense establert a Vigo, que al llarg de la seva trajectòria per la Guàrdia Civil des del 1985 fins al 2013 va passar pels departaments de tràfic, investigació criminal i judicial, buscava la manera de solucionar els problemes dels quals era testimoni. Durant la seva carrera, havia vist nombrosos casos de persones que no senyalitzaven correctament amb els triangles d’emergència, l’ús dels quals a Espanya va ser obligatori a partir de l’any 2000. "Sempre em va semblar una maniobra molt perillosa, perquè exigeix –de nit o de dia, amb boira o pluja– que la persona surti del cotxe i camini 50 metres, uns 80 passos, per col·locar els triangles i que aquests siguin visibles a 100 metres, cosa que en molt poques carreteres gallegues es pot complir", explica Torre, que afegeix que la dificultat és més gran per a persones amb mobilitat reduïda.
El 2013, Torre va demanar una excedència a la Guàrdia Civil i va començar a ocupar-se més a fons de la seva idea. Va consultar un informe exhaustiu del RACE i Goodyear que posa en relleu que la major part de les avaries dels vehicles acostumen a ser elèctriques, cosa que inutilitza els warnings (llums d’emergència), i que la major part dels accidents amb atropellaments en situacions d’avaria es produeixen de nit. "Bàsicament, el que vaig fer va ser convertir el llum de policia en llum d’emergència, canviant-lo del color blau a l’ambre, que és el de la precaució; fent-lo de la mínima mida possible; dotant-lo d’una freqüència i una potència similars a les dels intermitents del vehicle; permetent que es pogués col·locar al sostre del cotxe, i que fos completament autònom, que funcionés amb piles", expressa Torre.
Amb els esbossos del seu invent dibuixats a mà i dos primers prototips rudimentaris que va confeccionar a casa amb peces d’altres llums, Torre va acudir el 2015 a un excompany amb qui havia coincidit en el departament judicial de la Guàrdia Civil, Jorge Juan Costas, de Vigo, que també havia deixat el seu lloc i es dedicava a instal·lar parcs aquàtics, negoci que estava provant d'exportar a Mèxic i que l’havia deixat a la ruïna. "Estàvem sense un euro, necessitàvem algú que ens ho fabriqués i vam anar a Barcelona amb el que dúiem posat per intentar convèncer un home que venia productes per a telebotiga", narra Costas. Els dos emprenedors van aconseguir el finançament del soci català, que es va comprometre a fabricar-los 5.000 peces a la Xina i a emmagatzemar-les a casa seva per anar enviant-les als futurs compradors.
"Havíem de donar-nos a conèixer i vam començar per les associacions de víctimes de tràfic que havien tingut problemes amb els triangles", comenten. Així, el 2016 van vendre la pràctica totalitat de la seva primera producció a persones d’aquest col·lectiu i a finals d’aquell any van fabricar un segon lot, del qual una quantitat considerable va ser per a una companyia d’assegurances.
A principis del 2017, els pares de la balisa V16 es van assentar en l’acceleradora d’empreses Vía Galicia, propietat del Consorci de la Zona Franca de Vigo al parc empresarial Porto do Molle. La seva empresa, Netun Solutions, va aconseguir finançament públic i el seu producte innovador, batejat amb el nom de Help Flash, va rebre diversos premis d’innovació. En finalitzar l’esdeveniment d’un d’aquests certàmens, al còctel, se’ls va acostar un membre del jurat, un responsable de la Direcció General de Trànsit (DGT), que els va dir: "Vosaltres sou els famosos gallecs de la llumeta, ¿què és el que feu que tothom em parla de vosaltres?". Va ser l’inici del contacte oficiós amb l’Administració central.
El 2018, amb l’empresa instal·lada en l’acceleradora BFA (Business Factory Auto), també de la Zona Franca de Vigo i vinculada al sector de l’automoció, la DGT va regular els requisits de qualitat i lluminositat mínims per homologar aquest tipus de llums d’emergència i ja s’apuntava a la possibilitat que fos digital. En aquell moment, el model que comercialitzaven els gallecs era analògic, així que van encarregar un estudi jurídic a una consultora que els va permetre continuar comercialitzant-lo com a legal, ja que el seu ús no estava prohibit.
Aquell any va sortir al mercat un model d’una altra marca, de manera que ja no eren els únics. "Aquest dispositiu no es pot patentar sencer, perquè és un llum, tot i que sí que tenim patentades algunes parts del dispositiu de la nostra marca", aclareixen. Les exigències d’homologació requerides per les autoritats i qüestions "de responsabilitat" fan que traslladin la producció de la Xina a Espanya, a una fàbrica de Saragossa que es converteix en el seu partner.
El 2019 va sortir un esborrany d’un decret pel qual es declararà obligatori l’ús d’aquestes balises, que substituiran el triangle d’emergència. "Just després va venir la moció de censura, la falta de Govern i, després, la pandèmia; vam passar una llarga travessia al desert, perquè es va paralitzar tot". Fins aleshores l’empresa "estava arrencant", venien al voltant de 15.000 unitats anuals i als seus promotors els donava "per viure malament amb un petit sou", ja que estaven invertint en personal, materials i maquinària. "Les balises analògiques ens costava fabricar-les entre sis i vuit euros i les veníem per un preu de deu a onze euros", indiquen.
El 2021, la DGT els va convocar a una reunió a Madrid junt amb cinc empreses grans d’il·luminació com Osram i Hella; els dos laboratoris homologats a Espanya, Leco i Diada, i les tres operadores de telefonia. "Érem els més petits dels que érem allí", apunta Costas. En aquesta trobada, els van presentar el projecte DGT 3.0 i els van comunicar que les balises havien de ser geolocalitzables i tenir una garantia de connectivitat de 12 anys. "Me’n vaig anar cap a casa plorant, pensant ‘se’ns ha acabat el negoci’. Aquests dispositius que demanaven costaria posar-los al carrer entre 200 i 300 euros", relata Costas.
Van ser necessàries diverses reunions més per anar avançant en la fórmula per convertir en digital un producte analògic sense que es disparessin els costos. "Tots hem hagut de posar de part nostra, sobretot les operadores, que suposaven l’apartat més costós del projecte". Finalment, el març del 2021 es va publicar el Reial decret 159/21, pel qual l’ús de les balises V16 es feia obligatori. El text definitiu no va arribar fins al desembre del 2022, amb la publicació d’un nou decret que modificava i ampliava l’anterior, establint la data del gener del 2026 com l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la balisa V16. "Van ser dos anys molt difícils, perquè havíem fet inversions per millorar el producte i no hi havia vendes", exposen els emprenedors gallecs, que asseguren que disposen d’estoc de sobres per atendre la demanda.
La balisa gallega V16 Help Flash, que costa entre 40 i 50 euros, no és de les més barates del mercat, però sí la de més intensitat lluminosa, segons asseguren els seus fabricants. Al seu interior disposa d’una diminuta targeta SIM (com la d’un telèfon mòbil), un mòdul de comunicacions i una antena GPS. "En activar la llum de la balisa s’envia el posicionament del vehicle avariat al núvol de la DGT, que el que busca és informar altres conductors de les incidències que es trobaran a la carretera", expliquen.
La llei exigeix que la balisa pugui donar llum i emetre la seva posició de manera ininterrompuda a la màxima potència durant mitja hora, el temps que es calcula que tarda a arribar la grua, si bé "la nostra dura més de dues hores a la màxima potència, i entre dotze i quinze hores fins que es gasta la pila", afirmen Costas i Torre.
La vida útil de la balisa és de dotze anys, així ho marca la llei. El color de la llum és groc auto i no blau, que seria més visible, perquè aquest últim to està reservat a vehicles d’emergències.
Respecte a les crítiques a l’escassa visibilitat del dispositiu durant el dia, en revolts i en canvis de rasant, Torre i Costas indiquen que la Guàrdia Civil ha informat favorablement respecte a aquesta normativa. "Si de dia no veus la llum, no veus el cotxe avariat i menys el triangle", indiquen. "Que atribueixin que la balisa no es veu en revolts tancats és més vergonyós, sobretot tenint en compte que el 90% d’aquests atropellaments són en autovies i en autopistes, on no hi ha aquests revolts", afegeixen.
Altres comentaris que es fan aquests dies incumbeixen al volum de negoci que es mou darrere d’aquesta normativa. "Cal vendre molt volum per aconseguir que això sigui rendible; parlen de 1.200 milions d’euros, que seria el resultat de multiplicar el preu mitjà d’una balisa pel parc de cotxes d’Espanya, però aquesta quantitat caldria dividir-la entre les més de 250 marques que es comercialitzen, a més de treure-li l’IVA, despeses de producció i d’altres. Els marges que ens queden són molt escassos. No ens farem rics amb això", conclouen.
