Salut
Centenars de metges surten al carrer en la segona jornada de vaga per exigir millores laborals i conveni mèdic
Metges de Catalunya xifra el seguiment de l'aturada en un 55% i Salut el situa en un 7%
Centenars de metges han tornat a sortir al carrer a Barcelona en la segona jornada de vaga per exigir una sanitat “pública i de qualitat” i un conveni mèdic propi i per protestar per la sobrecàrrega assistencial i les guàrdies maratonianes. Els manifestants s’han concentrat a dos quarts d’onze davant de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i han iniciat una marxa en direcció al Departament de Salut. Sota el lema 'A tu també t’afecta', han recordat a la ciutadania que la sanitat “és cosa de tots”. Al llarg del recorregut s’han sentit proclames com “No és vocació, és explotació” i “Pané, para na”. Metges de Catalunya xifra el seguiment de l'aturada en un 55% i Salut el situa en un 7,2%
Els manifestants també han lluït pancartes amb missatges com "Metge cansat, pacient maltractat" i "Porto 24 hores sense dormir, t’opero?”.
El metge de família de Blanes Javier O'Farrill González ha denunciat que "falten mans". "Estem en una situació de precarietat, hem denunciat la falta de professionals per la mala gestió de l'administració", ha remarcat O'Farrill, que ha remarcat que els facultatius han d'assumir dues o tres vegades més d'activitat que els seus predecessors.
La pediatra Rosa Rovira, que treballa a l'Hospital Pius de Valls, ha subratllat que una de les principals reivindicacions dels metges és tenir un estatut marc propi, perquè les característiques del col·lectiu mèdic són molt particulars, "sense menystenir la resta de col·lectius". Rovira s'ha queixat de les guàrdies de 24 hores, sense cotitzar durant molts anys, i de les jornades llargues en general.
En la mateixa línia, Ámparo Cavaller, també pediatra a Valls, ha posat de manifest la manca de recursos i també d'infermeres, concretament les especialistes. "Hem de vigilar molt més, es treballa amb dificultat i estrès, i això és una cosa que suposo que es coneix, però no es donen solucions", ha lamentat.
Segons Metges de Catalunya, el seguiment de la vaga per demarcacions és del 58% a Barcelona, el 42% a Tarragona, el 40% a Girona, i el 20% a Lleida.
