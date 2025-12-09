Criança
A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
El Codi Civil, en el seu article 172, determina al respecte què poden fer els responsables legals de menors si surten de casa
Rosa Campos
Passa el temps i, amb ell, creixen els nostres fills. És probable que, en alguns casos, els vegis ja preparats per poder quedar-se sols a casa si necessites sortir un moment, però... és legal? A partir de quina edat pots deixar un menor sol a casa a Espanya? Cal ser conscients que una negligència pot comportar conseqüències greus i fatals per als teus fills.
La majoria de pares no coneixen la normativa sobre aquesta matèria i han de saber que, per deixar els seus fills sols a casa, l'únic que han de fer és llegir el Codi Civil, que estableix un límit sobre aquesta pràctica tan comuna com perillosa, depenent del fill en qüestió.
Quan poden quedar-se sols a casa els teus fills segons la llei?
El Codi Civil, en l'article 172, estableix el marc legal d'aquesta situació. En concret, en aquest article s'estableix i es defineix l'anomenada "situació de desemparament".
"Es considera com a situació de desemparament la que es produeix a causa de l'incompliment, o de l'impossible o inadequat exercici dels deures de protecció establerts per les lleis per a la guarda dels menors, quan aquests quedin privats de la necessària assistència moral o material", podem llegir a la pàgina especialitzada juridicas.com.
Penes de presó per als pares que deixin els seus fills en situació de desemparament
Quedarà en mans dels jutges determinar si el menor es troba o no en una situació de desemparament. Si es considerés que el jove en qüestió està en aquesta situació per part dels seus pares o tutors legals durant un temps prolongat i considerable (subjectiu per al jutge), es decretarà pena de presó.
En concret, caldria recórrer a l'article 229 del Codi Penal, que castiga amb penes d'un a dos anys de presó "l'abandonament d'un menor d'edat o d'una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció per part de la persona encarregada de la seva guarda".
A més, es consideraria la pena amb agreujant —de dos a quatre anys— quan, per les circumstàncies de desemparament, s'hagi posat en risc la vida o la salut, la integritat física i la llibertat sexual d'un menor d'edat o d'una persona amb discapacitat.
