Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
Emilio Baena, antic empleat de l’Agència Tributària, explica quins comportaments activen una inspecció segons els sistemes actuals de control fiscal
Rebre una notificació d’Hisenda desperta inquietud en molts contribuents, fins i tot quan tenen les seves declaracions al dia. Amb la digitalització i les noves tecnologies, l’Agència Tributària disposa d’eines cada vegada més sofisticades per analitzar moviments financers, detectar anomalies i activar inspeccions.
En aquest context, l’expertesa d’Emilio Baena, que va treballar més d’una dècada dins del sistema, ajuda a entendre quins patrons posen un contribuent en el punt de mira. Segons explica, l’Agència ha passat d’un model manual a un sistema basat en big data i intel·ligència artificial, que processa dades de manera permanent i automàtica.
Cada ciutadà o empresa té assignat un perfil de risc fiscal, una puntuació interna que s’actualitza a mesura que es registren moviments econòmics. Quan aquest perfil supera un determinat llindar, es genera una alerta que pot derivar en una revisió o en una inspecció formal.
Segons Baena, hi ha senyals que gairebé garanteixen una investigació, com ara:
- Despeses incoherents amb els ingressos declarats, com mantenir un nivell de vida molt superior al salari.
- Transferències sense justificació clara, sobretot entre familiars o amics.
- Operacions amb criptomonedes o moviments internacionals habituals.
- Ús excessiu d’efectiu quan no concorda amb els ingressos fiscals.
- Factures amb patrons anòmals, com vendes repetides sense IVA o numeracions irregulars.
- Aparició en registres internacionals, especialment vinculats a empreses estrangeres.
L’antic funcionari remarca que els sistemes actuals no depenen de la percepció humana: els algoritmes no es cansen ni obliden, i qualsevol moviment —per petit que sigui— pot activar un avís.
Per això Baena insisteix que la planificació fiscal i la transparència són imprescindibles. No n’hi ha prou amb complir la llei: cal evitar errors o incoherències que puguin interpretar-se com un intent d’ocultació. Tal com afirma, “una inspecció no només et pot costar diners: et pren temps, et bloqueja recursos i et treu la tranquil·litat”, i per això defensa que la prevenció és fonamental.
