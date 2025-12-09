Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”

Emilio Baena, antic empleat de l’Agència Tributària, explica quins comportaments activen una inspecció segons els sistemes actuals de control fiscal

Hisenda vigila els moviments de diners.

Hisenda vigila els moviments de diners. / Empordà

Redacció

Figueres

Rebre una notificació d’Hisenda desperta inquietud en molts contribuents, fins i tot quan tenen les seves declaracions al dia. Amb la digitalització i les noves tecnologies, l’Agència Tributària disposa d’eines cada vegada més sofisticades per analitzar moviments financers, detectar anomalies i activar inspeccions.

En aquest context, l’expertesa d’Emilio Baena, que va treballar més d’una dècada dins del sistema, ajuda a entendre quins patrons posen un contribuent en el punt de mira. Segons explica, l’Agència ha passat d’un model manual a un sistema basat en big data i intel·ligència artificial, que processa dades de manera permanent i automàtica.

Cada ciutadà o empresa té assignat un perfil de risc fiscal, una puntuació interna que s’actualitza a mesura que es registren moviments econòmics. Quan aquest perfil supera un determinat llindar, es genera una alerta que pot derivar en una revisió o en una inspecció formal.

Segons Baena, hi ha senyals que gairebé garanteixen una investigació, com ara:

  • Despeses incoherents amb els ingressos declarats, com mantenir un nivell de vida molt superior al salari.
  • Transferències sense justificació clara, sobretot entre familiars o amics.
  • Operacions amb criptomonedes o moviments internacionals habituals.
  • Ús excessiu d’efectiu quan no concorda amb els ingressos fiscals.
  • Factures amb patrons anòmals, com vendes repetides sense IVA o numeracions irregulars.
  • Aparició en registres internacionals, especialment vinculats a empreses estrangeres.

L’antic funcionari remarca que els sistemes actuals no depenen de la percepció humana: els algoritmes no es cansen ni obliden, i qualsevol moviment —per petit que sigui— pot activar un avís.

Per això Baena insisteix que la planificació fiscal i la transparència són imprescindibles. No n’hi ha prou amb complir la llei: cal evitar errors o incoherències que puguin interpretar-se com un intent d’ocultació. Tal com afirma, “una inspecció no només et pot costar diners: et pren temps, et bloqueja recursos i et treu la tranquil·litat”, i per això defensa que la prevenció és fonamental.

