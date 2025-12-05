Sanitat
La grip ja satura els hospitals i centres d’atenció primària
La malaltia, que es troba en nivell moderat de transmissió, mostra una tendència d’ascens "més marcada" que la temporada passada
Nieves Salinas
La incidència de la grip a Catalunya és de 164 casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) corresponents a la setmana del 24 al 30 de novembre, cosa que equival a un nivell epidèmic encara intermedi. En la temporada actual, tant en població pediàtrica com en adults, la tendència d’ascens del virus s’ha registrat abans i de manera "més marcada" que en la temporada anterior. La saturació ja s’ha traslladat als hospitals i centres d’atenció primària (CAP).
La situació als CAP catalans "és actualment molt tensa" per l’augment de casos de grip, assenyala el sindicat CSIF. El Servei Català de Salut va activar l’1 de desembre el seu programa de contractacions de reforç d’hivern. Durant la setmana epidemiològica 48, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) és de 777 afectats per 100.000 habitants, equivalent a 63.053 casos de l’IRA i mantenint-se al nivell basal de transmissió.
Salut ja va avançar dimecres que el pic de la grip arribarà a Catalunya entre aquest pròxim cap de setmana i Nadal. Amb dades obtingudes per El Periódico de Catalunya -diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- el col·lapse ja es viu, també, a les unitats d’Urgències de diferents hospitals. Segons informació de fonts sanitàries, dimarts passat van passar 500 nens per les Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), que registren esperes de fins a 8 hores i estan "tensats", no només per la grip, sinó també per altres virus respiratoris. Aquesta tensió, afegeixen les mateixes fonts, també s’ha traslladat a l’UCI pediàtrica.
Increment en nens
Precisament aquest dijous es va conèixer que els casos de grip detectats a l’atenció primària en tot l’Estat s’han incrementat un 42% en una setmana, fins a assolir una taxa de 170,4 contagis per cada 100.000 habitants. En aquest moment, destaca l’increment en nens, amb el doble de contagis entre els petits d’1 a 4 anys i gairebé el triple en els menors d’1. Així es desprèn de l’últim butlletí epidemiològic del Sistema de Vigilància d’Infecció Respiratòria Aguda (SiVIRA), de l’Institut de Salut Carlos III, que manté la tendència a l’alça de totes les infeccions respiratòries. "Hi ha molta afluència i més demora que de costum", indiquen fonts de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, on la grip encara no està provocant unes esperes tan llargues a Urgències com a Sant Joan de Déu.
