Procedent de l’Hospitalet
Víctimes de l’accident de bus a França litiguen al jutjat per ser indemnitzats un any després del sinistre
Prop de la meitat dels afectats pel sinistre reclamen que el pagament íntegre de les compensacions s’aboni sense més retard
Van morir tres passatgeres del bus, que havia sigut llogat per a una excursió de baix cost a Andorra
Jordi Ribalaygue
Un any després de l’accident d’un autocar a França que tornava a Barcelona després de passar un dia a Andorra, els afectats esperen encara a ser indemnitzats pels danys infligits. Aquest 1 de desembre es va complir el primer aniversari de la col·lisió, que va segar la vida de tres dones a l’estampar-se el bus procedent de l’Hospitalet de Llobregat contra un mur en una carretera de muntanya i lliure de peatge a la localitat occitana de Portè i Pimorent. Els passatgers eren immigrants sud-americans residents a la capital catalana i el seu entorn, atrets per una oferta de viatge de només 27 euros per plaça.
L’administrador d’una empresa de transport dissolta per fallida conduïa el vehicle i va ingressar en presó provisional per donar positiu en cocaïna després del xoc, originat per una fallada mecànica que indaguen tant la fiscalia com un tribunal de Marsella. En paral·lel, part de les víctimes han recorregut als jutjats espanyols per intentar cobrar ja les compensacions.
Entorn de la meitat dels viatgers de l’excursió que va acabar en tragèdia ha emprès aquesta via. "Ens hem vist en l’obligació d’iniciar accions judicials a Espanya per mirar de desbloquejar la situació i assegurar que les víctimes rebin al més aviat possible la indemnització íntegra conforme a dret", manifesta Francisco Javier Espinola, advocat del despatx Indemnización por Accidente. El bufet representa 17 ferits i els familiars de les tres mortes.
Espinola precisa que s’han interposat demandes per apressar la totalitat de l’import de reparació "per cadascun dels clients" als quals orienten en els tràmits judicials. Les víctimes són d’extracció humil: mesos enrere, el bufet d’advocats va advertir de les situacions precàries i vulnerables que afrontaven, amb conflictes fins i tot per costejar el lloguer, per falta de prou prestacions que suplissin els seus salaris. Alguns no tenien cobertura perquè mancaven d’una ocupació formalitzada mitjançant un contracte.
"Hem fet diferents intents per reclamar extrajudicialment un increment en les quanties indemnitzatòries ofertes fins ara, a fi de poder cobrir adequadament les necessitats de cadascun dels lesionats", dona fe Espinola. "Tot i que alguns ja han finalitzat el seu procés de recuperació i es troben estabilitzats, no han rebut encara la totalitat de la indemnització que en dret els correspon", afegeix.
El debat del cinturó
L’abonament de les quanties va a càrrec d’Allianz, la companyia d’assegurances a la qual estava registrat el bus que el xòfer tenia llogat a una tercera empresa i que va patir greus desperfectes en l’impacte, saldat amb tres víctimes mortals i una quarantena de ferits. "Encara no ha indemnitzat en la seva totalitat cap d’ells", remarca el lletrat. La companyia d’assegurances ha sostingut al llarg del procés que ha transferit avançaments als perjudicats sense demores mentre es recobraven de les ferides i que va costejar despeses per assistències sanitàries, incloses les de repatriació dels cadàvers.
Espinola explica que tots els seus representats "han rebut pagaments a compte", que corresponen a avenços parcials de la compensació, "però cap ha sigut indemnitzat íntegrament", remarca. "Cap dels lesionats ha pogut tancar un acord total i definitiu amb la companyia", remarca.
El lletrat assegura que, en alguns casos, "això passa perquè encara no pot valorar-se la totalitat del dany al no haver finalitzat els tractaments mèdics", al ser lesionats que segueixen en recuperació. En altres casos, assenyala que Allianz "només ha abonat entorn del 75% de la indemnització". Es deu al fet que la companyia va aplicar una rebaixa lineal a tots els passatgers mentre el procediment judicial no determini si portaven cordat o no el cinturó de seguretat en el moment del sinistre.
"De moment, no consta que hagi finalitzat la investigació ni s’hagi donat per tancat l’atestat a França", apunta Espinola, que afegeix que "no existeix informació definitiva" sobre els cinturons. En qualsevol cas, diu que al despatx que assessora els afectats es declaren "molt escèptics que pugui determinar-se amb certesa l’ús correcte del cinturó per cada passatger". Al seu torn, afirma que "reduir de manera automàtica un 25% pel cinturó a tots els passatgers no és acceptable quan no pot acreditar-se cas per cas".
Indagacions sota secret
El despatx Indemnización por Accidente precisa que només dos dels seus clients han rebut una oferta definitiva de compensació per part de la companyia d’assegurances, a l’haver acabat la rehabilitació. "Però la seva quantia és insuficient, més enllà del 25% de reducció pel cinturó, per la qual cosa continuem reclamant i exigint-ne l’increment", expressa Espinola.
En paral·lel, la causa penal oberta a França segueix el seu curs, amb una investigació encara sota secret que "no implica inactivitat", observa l’advocat. "Es practiquen peritatges exhaustius: de mecànica, de la Inspecció Tècnica de Vehicles, el tacògraf, els factors humans i la cadena empresarial", enumera.
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- Una nit irrepetible al Castell de Perelada: menú del xef Paco Pérez i molta gresca per donar la benvinguda a l’any 2026
- Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
- Augmenta el sensellarisme a l’Alt Empordà: la manca d’habitatge assequible impedeix començar de nou