Drogues
Sílvia Charro, famosa per les "hipoteques a tipus fix", surt indemne d'un cas de drogues a Andorra
Un control policial a la frontera va desencadenar el procés judicial contra Charro, que finalment ha estat sobresegut per prescripció
Sílvia Charro, coneguda pel vídeo de les "hipoteques a tipus fix", ha quedat sobreseïda en un procés per presumpta introducció de cànnabis al Principat d’Andorra, segons publica el mitjà digital del país pirinenc Altaveu.
El Tribunal de Corts ha decretat l’arxiu de la causa per prescripció, després que Charro, que es troba en parador desconegut, no pogués ser notificada. El cas es remunta a un control policial a la frontera hispano-andorrana que va detectar cànnabis suposadament per a consum propi.
Charro es va fer coneguda el 2017 per un vídeo viral sobre hipoteques a tipus fix, on apareixia amb la seva parella, fet que li va comportar l’acomiadament immediat de la seva feina i li va canviar la trajectòria personal i professional.
