Crisi a Catalunya
Els senglars morts per la pesta porcina africana ascendeixen a nou a la zona zero del brot
L’UME eleva el desplegament a Catalunya a uns 150 soldats i s’ofereix a augmentar més el contingent, mentre els soldats pentinen el flanc sud de la zona perimetrada a la recerca de més cadàvers d’animals
El pla de la Generalitat preveu eliminar tots els senglars en els sis quilòmetres entorn del focus de pesta porcina
Jordi Ribalaygue
La crisi per la pesta porcina africana als voltants de Barcelona creix amb més animals abatuts per la malaltia. Aquest dimarts, el Ministeri d’Agricultura ha elevat els casos de senglars morts pel virus a un total de nou.
Fins aquest matí es coneixien dos casos positius i una quarantena de cadàvers localitzats entorn de les proximitats dels punts on es van trobar els primers exemplars morts en els quals es va comprovar que se’ls havia transmès la infecció, extremadament letal per als porcs. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha concretat que els nous diagnòstics confirmats de contagi són dins del perímetre de sis quilòmetres en què s’ha estès un control sanitari i on, al seu torn, es restringeix l’accés a camins de muntanya i paratges naturals.
Així mateix, el delegat ha explicat que el contingent de la Unitat Militar d’Emergències (UME) s’ha incrementat de 117 soldats a uns 150, que han començat a pentinar el terreny aquest dimarts. Prieto ha deixat la porta oberta a continuar incrementant la dotació, «sempre a demanda de la Generalitat de Catalunya». Ha afegit que no hi ha un termini marcat perquè els militars es repliquin i tornin a les seves bases, a Saragossa i Torrejón de Ardoz (Madrid).
El tinent coronel de l’UME i coordinador dels mitjans militars en la intervenció, Joaquín Núñez, ha precisat que el contingent de soldats actua en coordinació amb els Agents Rurals de la Generalitat i se centra en «la recerca de cadàvers durant el dia i en l’extracció segura de les restes, transport de mostres i dels animals per a la seva anàlisi i destrucció posterior», de la qual cosa es fa càrrec el Grup d’Emergències Tecnològiques i Mediambientals. Al seu torn, els militars presten «suport amb drons durant la nit per localitzar els animals». Entre les seves tasques, figura quantificar la població de senglars a sis quilòmetres al voltant del punt on es van trobar els primers animals sense vida.
El tinent coronel Núñez ha aclarit que la caça per abatre senglars en el tram de restricció i reduir la seva presència en el segon anell de vigilància de 20 quilòmetres de radi no consta entre les comeses de l’UME. «L’activitat cinegètica és dels Agents Rurals –ha assenyalat el comandament de l’operatiu militar–. Ens adaptarem a les necessitats que ens demanin i posarem les capacitats necessàries però, en aquesta activitat en concret, són ells els especialistes i els que la realitzaran». El pla de contingència de la Generalitat davant la pesta porcina africana estableix que tots els exemplars que sobrevisquin en aquesta primera corona de seguretat hauran de ser capturats una vegada que la virulència del brot i la mortalitat decaiguin.
Patrulles sobre el terreny
Aquest dimarts al matí, l’UME tenia unes 20 patrulles desplaçades al flanc sud de la zona delimitada, «fent un rastreig a peu», ha descrit Núñez. «Sobre el terreny, ha d’anar rastrejant minuciosament tota la zona assignada per trobar animals morts», ha ressaltat. El tinent coronel ha remarcat que la gestió dels exemplars vius és responsabilitat dels Agents Rurals.
Els soldats compten també amb 25 vehicles de diferents tipus i tres equips de descontaminació d’unitats mòbils i personal. Quatre agents de l’equip de Defensa NRBQ (Nuclear, Radiològica i Química) desinfectaven aquest matí els equips que tornaven del sector vigilat a la finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, on s’ha establert el post de comandament.
«Són equips molt especialitzats», ha destacat Prieto sobre l’UME. Al seu torn, s’ha declarat confiat a poder apaivagar l’alarma: «Som optimistes que podrem contenir aquest brot, totes les capacitats de què disposem, tant de la Generalitat com de l’Estat, estaran a disposició de solucionar aquesta crisi».
Al dispositiu s’hi han sumat 75 agents de la unitat del Seprona de la Guàrdia Civil, apostats en cinc punts de control estàtics. A més, Prieto ha explicat que el grup de treball especialitzat en pesta porcina que la Unió Europea envia a Catalunya treballarà a la zona entre dimecres i dijous. «Ha treballat en altres crisis a Bèlgica, Alemanya i altres països, ve a aportar, no ve a avaluar, sinó a recomanar millores que, sense cap dubte, ens poden ajudar a superar aquesta crisi», ha desitjat el delegat.
Prieto ha reiterat el missatge de calma «als consumidors, les empreses càrnies i tot l’àmbit dels països on exportem», igual que altres alts càrrecs de les administracions implicades han transmès en els últims dies. Ha recordat que l’afecció no és transmissible a les persones i que les granges estan vigilades perquè el virus no es propagui.
