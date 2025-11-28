L’“estafa del bitllet” als caixers automàtics: una tècnica que et pot deixar sense diners al banc
Per protegir-se de les estafes als caixers, experts recomanen tapar el teclat en introduir el PIN, revisar el dispositiu i evitar les zones solitàries, especialment de nit
Utilitzar un caixer automàtic és una acció quotidiana per a milions de persones, però també un moment de risc si no es prenen les precaucions adequades. Tot i que els caixers estan dissenyats per ser segurs, els delinqüents continuen ideant noves estratègies per robar dades, targetes i diners. Una de les més esteses actualment és l’anomenada “estafa del bitllet”, un mètode subtil que aprofita la distracció de la víctima.
Com protegir el teu PIN i la teva targeta
Abans d’explicar la nova estafa, els experts recorden algunes mesures bàsiques per evitar fraus als caixers:
- Tapar el teclat amb la mà mentre introdueixes el PIN.
- Verificar que ningú ronda massa a prop. Si hi ha persones sospitoses, millor cancel·lar l’operació.
- Evitar manipular diners al mateix caixer o usar-lo en zones solitàries, sobretot de nit.
- Revisar visualment el dispositiu per comprovar que no hi ha elements estranys o enganxats.
Malgrat aquestes precaucions, han aparegut noves tècniques de robatori cada vegada més sofisticades. La més recent i freqüent és la coneguda estafa del bitllet.
En què consisteix la “estafa del bitllet”?
El “truco del billete”, o estafa del bitllet, es basa a deixar un bitllet mig visible a la ranura del dispensador o just davant del caixer. Quan l’usuari el veu, pensa que algú l’ha oblidat i es distreu durant uns segons.
Aquesta petita distracció és exactament el que busquen els lladres. Mentre la víctima s’ajup per agafar el bitllet o gira el cap, els delinqüents aprofiten per:
- Memoritzar el PIN.
- Robar la targeta de forma ràpida i discreta.
- Manipular el caixer amb dispositius fraudulents.
- Intervenir directament fingint ajudar o advertint d’un suposat error.
En alguns casos, fins i tot utilitzen microcàmeres ocultes o interfereixen en el procés per fer creure a la víctima que l’operació no s’ha completat, deixant el camí lliure per accedir al compte.
Aquesta estafa és efectiva perquè explota la reacció emocional de trobar diners “perduts”, la qual disminueix la vigilància de l’usuari durant uns instants.
