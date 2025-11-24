Exposició sexual de menors
Un de cada tres joves considera que OnlyFans és una manera legítima de generar ingressos
Un informe de Save the Children certifica que l’exposició sexual digital de nens i adolescents és una forma d’explotació en què no hi ha ni voluntat ni empoderament
Olga Pereda
Fa anys que la indústria del porno posa el focus en les noies, a qui intenta seduir amb plataformes com OnlyFans. Aquesta xarxa social, una de les més influents entre la joventut, presenta les dones com a emprenedores en donar-los un suposat control total sobre quin contingut sexual publicar, com fer-ho, quan i on. Però OnlyFans no és empoderament: és una via d'explotació sexual que ven a les noies la fantasia d'obtenir grans beneficis econòmics.
OnlyFans és un dels mites que s'ensorren al material "Andrea, la guia 'online'", que els ministeris d'Igualtat i Drets Socials van presentar al maig per impulsar l'educació afectivosexual entre joves, famílies i professionals. Save the Children s'hi suma avui amb la publicació de "La trampa de l'autoexposició: noves dinàmiques d'explotació sexual en l'entorn digital", un informe que analitza les conductes d'autoexposició sexual digital de la infància i l'adolescència facilitades per aquestes plataformes. Es tracta d'una altra manifestació d'explotació sexual.
Prop del 30% dels joves enquestats entre 18 i 21 anys creuen que les persones que venen contingut sexual hi guanyen molts diners, i gairebé un de cada tres (32,3%) considera que és una manera legítima de generar ingressos. Però la realitat és ben diferent. Aquest tipus de pàgines estan legalment restringides a majors d'edat, però els menors poden esquivar fàcilment els sistemes de verificació. Un 21% dels participants afirma conèixer algú que utilitza o es planteja fer servir aquestes plataformes per obtenir ingressos.
Pressions, desigualtats i dinàmiques de poder
Desinformats, molts joves tenen la percepció que són els mateixos menors els qui inicien o duen a terme activitats sexuals en entorns digitals a canvi d'un benefici econòmic, material o emocional. Aquesta falsa sensació d'iniciativa pròpia invisibilitza "les pressions, desigualtats i dinàmiques de poder que condicionen realment aquestes conductes", assenyala la investigació, que conclou que en aquests casos el consentiment no és vàlid.
Segons l'enquesta de Save the Children a més de 1.000 joves d'Espanya, un 2,5% afirma haver rebut alguna compensació, regal o favor a canvi de material eròtic o sexual quan eren menors d'edat. Això significa que un de cada 40 joves ha patit una experiència directa d'explotació sexual digital abans dels 18 anys. A més, un preocupant 14,4% diu conèixer algú que ho ha viscut, és a dir, un de cada set joves coneix una víctima d'aquesta forma d'explotació.
"Ens trobem davant un fenomen que no es limita a casos aïllats, sinó que s'estén i, pitjor encara, es normalitza", explica Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. L'autoexposició o sobreexposició sexual digital dels infants i adolescents és una forma d'explotació sexual, fins i tot quan es percep com una pràctica iniciada pels mateixos joves o es presenta amb discursos de voluntarietat o fals empoderament.
No és voluntari
"La participació de nens, nenes i adolescents en aquestes conductes pot semblar voluntària, però no ho és", assenyalen els tècnics de l'organització. "Hi ha una asimetria de poder: qui controla la recompensa controla la situació, i això invalida la possibilitat d'un consentiment lliure i informat." A més, recorden que, legalment, el consentiment d'un menor no és vàlid quan existeix qualsevol mena de compensació a canvi de contingut o activitats sexuals. "En el cas de la infància i l'adolescència, aquestes pràctiques han de ser considerades sempre com a explotació sexual", conclouen.
L'estudi evidencia que plataformes com OnlyFans o les webs de 'sugar dating' –relació entre una persona gran i amb recursos econòmics ('sugar daddy' o 'sugar mommy') i una altra jove a qui paguen o donen regals ('sugar baby')– estan contribuint a redefinir l'explotació sexual en l'entorn digital. Tot i que es presenten com a espais d'autonomia o emprenedoria, aquestes plataformes reprodueixen lògiques de la pornografia i la prostitució. És a dir, explotació sexual.
Aquestes plataformes utilitzen estratègies de màrqueting sofisticades que promouen l'autoexposició com una oportunitat atractiva per arribar a estatus o ingressos, i arriben a la població menor d'edat. De fet, més del 45% dels nois i gairebé la meitat de les noies enquestades es van trobar, sent menors d'edat, publicitat a les xarxes socials que presentava el 'sugar dating' com una cosa positiva o atractiva. Com a resultat, més del 71% dels joves enquestats no identificaven la venda de contingut sexual a internet com una forma d'explotació. En el cas dels nois, aquesta xifra supera el 75%, cosa que revela una preocupant falta de consciència sobre la violència i la desigualtat de gènere subjacents a aquestes pràctiques.
"Les plataformes i xarxes socials tenen un paper determinant en la difusió i normalització d'aquestes pràctiques. És imprescindible exigir-los responsabilitat perquè garanteixin un entorn digital segur per a la infància i l'adolescència", adverteix Lorda.
Blanquejar els rols
Les estratègies que utilitzen diferencien clarament el missatge segons el gènere. A les noies se’ls ven una narrativa d'"empoderament" i ascens social utilitzant el cos, buscant la seva participació com a "creadores de contingut sexual". Espanya és el cinquè país amb més creadores de contingut a OnlyFans (segons un estudi de la Federació de Dones Joves). En canvi, als nois se’ls interpel·la com a consumidors i també com a "agents" i "mentors", blanquejant rols que a la pràctica es podrien definir com a proxenetisme digital.
El fenomen està marcat per una profunda desigualtat de gènere: les dones joves entre 18 i 24 anys són la immensa majoria de les creadores de contingut a OnlyFans (el 97% dels perfils), i l’audiència és principalment masculina, homes d’entre 25 i 44 anys. Aquest patró consolida una masculinitat basada en el consum i la cosificació del cos femení.
