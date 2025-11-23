Alerta sanitària: retiren aquests dolços habituals als supermercats
L’AESAN demana eliminar de casa un lot de pastissets NaturCeliac Gluten Free per un risc important per a persones al·lèrgiques o intolerants a la proteïna de la llet
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una nova alerta després de detectar la presència no declarada de proteïnes de la llet en uns pastissets de crema comercialitzats com a aptes per a persones amb determinades intoleràncies. La incidència, comunicada inicialment per la Comunitat de Madrid a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), ha motivat la retirada immediata del producte dels punts de venda.
Tot i que la distribució va començar a Madrid, és possible que el lot afectat hagi arribat a establiments d’altres comunitats, motiu pel qual es recomana extremar la precaució.
Producte afectat
- Producte: pastissets farcits de crema
- Marca: NaturCeliac Gluten Free
- Lot: M16BB
- Data de caducitat: 16/11/2025
- Conservació: temperatura ambient
Segons l’AESAN, la població general no corre cap risc; tanmateix, les persones al·lèrgiques a la proteïna de la llet no han de consumir aquest producte en cap cas. La presència d’aquest al·lergen sense declarar pot desencadenar reaccions greus, inclosa l’anafilaxi, que requereix atenció mèdica immediata.
L’agència ha informat els distribuïdors perquè retirin el lot afectat. En cas que algun consumidor ja tingui el producte a casa, es recomana retornar-lo o eliminar-lo per evitar riscos.