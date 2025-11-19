La Generalitat avisa que cal tenir un kit d’emergència a casa per sobreviure 72 hores
Parlon insta la població a preparar una motxilla amb el bàsic per fer front a confinaments, evacuacions o talls de subministraments bàsics.
Germán González
Amb l’objectiu de fomentar la cultura de l’autoprotecció i la prevenció, el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat va presentar ahir una campanya de Protecció Civil perquè tota la ciutadania tingui a casa un kit d’emergències davant un confinament, una fallada en els serveis bàsics, com l’electricitat, telecomunicacions o gas, o davant una eventual evacuació.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha presentat aquesta campanya que "planteja en positiu el repte d’autoprotegir-nos" i prepara la població per prevenir una situació de risc o emergència, ja sigui onades de calor, incendis, fortes pluges i inundacions, canvis meteorològics, apagades o altres fallades en subministraments bàsics, confinaments o evacuacions.
Parlon també va remarcar que la campanya insta la ciutadania a preparar una motxilla amb elements bàsics en matèria de salut, aliments, comunicació o documentació que ens ha de servir per a 72 hores, el temps que marca la UE per afrontar les situacions d’emergència. Des de Protecció Civil s’assenyala que la majoria de situacions d’emergència se solucionen en 24 hores, però que s’ha de pensar a llarg termini i per això la UE Europea estableix aquests tres dies.
Els principals elements que ha de contenir l’equip de supervivència inclouen la documentació personal i del domicili, ben preservada per evitar que es faci malbé, així com diners en efectiu. També és important incorporar-hi les medicines d’ús habitual i una petita farmaciola amb material bàsic de primers auxilis. A més, cal disposar d’una llanterna, una ràdio amb piles de recanvi, aigua i aliments de llarga caducitat, com els envasats i objectes com bolquers, caminadors o crosses. En cas d’evacuació també s’hi pot posar roba de recanvi i higiene personal.
A prop de la porta
Cal preparar també un kit per a mascotes amb la documentació, medicació, menjar i el seu transport. Protecció Civil recomana guardar-lo en una motxilla sempre a prop de la porta, i que tota la família sàpiga on és.
Parlon va destacar que els serveis d’emergències han de posar el ciutadà en el centre amb "aquesta línia d’autoprotecció" i que les persones han de deixar de ser "passives" davant els riscos per prevenir-los. A més, va remarcar que en la creació del kit hi ha un procés de formació per conscienciar en la necessitat de tenir aquests elements de protecció.
