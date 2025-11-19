Catalunya vigila una nova variant de la grip que podria escapar de la vacuna
El subclade K de la grip A "podria mutar mentre es va disseminant" i fer que el virus d’aquest any sigui "una mica més greu" que l’anterior, segons Salut Pública.
Beatriz Pérez
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) vigila de ben a prop una nova subvariant de la grip A (H3N2), anomenada subclade K, que té mutacions que es podrien escapar de la immunitat i provocar una temporada de grip més intensa. Aquesta variant, de moment, no s’ha detectat a Catalunya i a Espanya s’han registrat un "petit nombre de mostres" que "no és significatiu", explica el secretari general de l’Aspcat, Esteve Fernández.
No obstant, al Japó, les autoritats han declarat l’alerta després d’una epidèmia de grip que afecta principalment nens i ha obligat a tancar escoles, cosa que podria ser un avís per a Europa. A les urgències dels hospitals catalans es comencen ja a veure més casos de grip, però lluny encara de la llinda epidèmica que s’espera per a mitjans de desembre.
La incidència de la grip a Catalunya està en aquests moments en nivell baix, amb una taxa de 56 casos per 100.000 habitants, però està en ascens des de fa un parell de setmanes, a diferència de l’any passat, quan aquest virus va començar a pujar en la setmana 46 (la present), segons la xifres públiques del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic).
"Aquest avançament de la grip ja l’esperàvem. Per això vam començar a vacunar abans", explica el secretari de Salut Pública. A partir del 22 de setembre, Salut va començar a vacunar les persones de més de 80 anys i les que són a les residències, nens d’entre 6 i 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
Des de mitjans d’octubre, la conselleria va optar per una nova estratègia: vacunar sense cita prèvia el segon grup, això és, la gent de més de 60 anys, fet que va provocar l’enuig de les infermeres d’alguns centres de salut, que van qualificar la situació de "caos".
El doctor Fernández defensa, no obstant, que gràcies a aquesta acció actualment hi ha a Catalunya 200.000 persones més vacunades que en les mateixes dates de l’any passat, això és, un 21% més. Per contra, aquesta temporada, el SARS-CoV-2, que està en "nivells mínims històrics", no preocupa les autoritats sanitàries.
Molt imprevisible
Tot i que Fernández reclama "prudència", no amaga la seva inquietud per la nova variant de la grip. "Malgrat que estan pujant les xifres del Sivic, no sabem els canvis que hi haurà al virus. Potser ha acumulat mutacions", reconeix el secretari de Salut Pública. La nova variant de la grip A (H3N2) "desafortunadament" podria canviar mentre es va disseminant. "No ho sabem encara, perquè tenim molt poques mostres analitzades a Espanya. Però és veritat que no sabem l’efectivitat real de la vacuna", reconeix Fernández.
La conselleria preveu la possibilitat que la incidència de la grip sigui "una mica més greu" aquest any que l’anterior, però no ho sap del cert. "Sí que creiem que el pic fort de la grip vindrà després del pont de la Puríssima i abans de Nadal. La grip és molt imprevisible. Ens agradaria poder controlar-la millor. De moment, continuem vacunant", conclou el secretari de Salut Pública.
