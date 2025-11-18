Retrobament d'antics companys de FRIDASA
El sopar es va convertir en un viatge al passat, ple d’anècdotes, rialles i abraçades sinceres
Després de diversos anys, un grup d’antics companys de FRIDASA es reuneix per compartir un sopar ple d’emoció, records i afecte. Gràcies a l’esforç i la il·lusió de tres persones que fan possible aquesta trobada, la nit es converteix en un viatge al passat, ple d’anècdotes, rialles i abraçades sinceres.
Durant la vetllada, tots reviuen aquells anys de treball compartit, quan més que companys eren un equip, una petita família unida per l’esforç i l’amistat. Avui, en retrobar-se, comproven que els veritables llaços no es trenquen amb el temps, sinó que es reforcen amb cada record i amb cada gest d’afecte.
Els assistents també expressen el seu agraïment a la direcció de FRIDASA, perquè, encara que potser sense proposar-s’ho, van ajudar a crear quelcom molt més gran que una empresa: una família. Una família que avui segueix viva en el cor de cadascun d’ells.
