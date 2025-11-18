Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retrobament d'antics companys de FRIDASA

Redacció

Redacció

Figueres

Després de diversos anys, un grup d’antics companys de FRIDASA es reuneix per compartir un sopar ple d’emoció, records i afecte. Gràcies a l’esforç i la il·lusió de tres persones que fan possible aquesta trobada, la nit es converteix en un viatge al passat, ple d’anècdotes, rialles i abraçades sinceres.

Durant la vetllada, tots reviuen aquells anys de treball compartit, quan més que companys eren un equip, una petita família unida per l’esforç i l’amistat. Avui, en retrobar-se, comproven que els veritables llaços no es trenquen amb el temps, sinó que es reforcen amb cada record i amb cada gest d’afecte.

Els assistents també expressen el seu agraïment a la direcció de FRIDASA, perquè, encara que potser sense proposar-s’ho, van ajudar a crear quelcom molt més gran que una empresa: una família. Una família que avui segueix viva en el cor de cadascun d’ells.

