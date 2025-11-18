Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per sobreviure 72 hores

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Documentació, llaunes de menjar, aigua, medecines i fins a 100 euros en efectiu, són alguns dels elements que s’han de tenir a casa davant una emergència

Kit de supervivència presentat per Interior

Kit de supervivència presentat per Interior / Zowy Voeten

Germán González

Barcelona

La Generalitat vol que la ciutadania passi de ser «passiva» en les emergències a ser «activa». Per això, fomenta l’autoprotecció no únicament quan passi una situació de risc, com una inundació, un incendi, un confinament per epidèmia o falta de subministraments bàsics com l’apagada de l’abril passat. També vol que la població comenci a ser proactiva tenint un kit de supervivència a casa que permeti afrontar un màxim de 72 hores crítiques en situació d’emergència.

Es tracta d’acumular preventivament elements bàsics que després poden ajudar-nos a suportar les circumstàncies de cada urgència, ja que Protecció Civil considera que això ajudarà a pal·liar la sensació d’«estrès i indefensió» davant el risc que sol tenir la població.

Per això al kit d’emergència no pot faltar:

  • Documentació personal de tots els membres de la família i del domicili. Es recomana posar-los en una bossa tancada per evitar que l’aigua la danyi en cas d’inundació. Aquests documents permeten la identificació.
  • Diners en efectiu. El Banc Central Europeu considera que cada persona hauria de disposar a casa seva entre 70€ i 100€ per fer front, per exemple, a interrupcions en el servei de pagament electrònic, com va passar amb l’apagada de l’abril passat.
  • Medecines que s’han de prendre de manera habitual en el cas de tractaments de llarga durada i una farmaciola amb material sanitari bàsic, com benes, tiretes, i pastilles contra el dolor.
  • Llanterna i ràdio a piles, a més d’un recanvi. Serviran per si fallen les telecomunicacions com va passar durant l’apagada en què van tornar a ser fonamentals les ràdios analògiques.
  • Aigua, un mínim d’1,5 litres per persona i dia i aliments en conserva de llarga caducitat. Si es tractés d’un confinament s’haurien de tenir moltes llaunes al rebost.
  • Un telèfon mòbil carregat de bateria per comunicar-nos i alguna bateria externa.
  • Adaptar el kit a les persones de la família i tenir bolquers per a nens petits o crosses per a persones grans que es desplacen amb dificultat.
  • En cas d’evacuació, roba de recanvi i productes d’higiene personal
  • En cas de tenir mascota, la seva documentació, menjar, medicació si pren i un element de transport.

Aquest kit d’emergències hauria de permetre la supervivència un màxim de 72 hores, segons les directrius de la Unió Europea per prevenir amenaces i crisis emergents derivades del canvi climàtic i la dependència tecnològica.

Protecció Civil considera que tenir a casa aquest material preventivament és «una eina bàsica» que es difon «des de fa anys en el marc de la cultura de l’autoprotecció i perquè la ciutadania sàpiga de què ha de disposar en cas que se’ls evacuï o confini». A més, recomanen tenir la motxilla a prop de la porta d’accés a l’habitatge i que tota la família sàpiga on és.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
  2. L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
  3. Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
  4. El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
  5. Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
  6. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  7. “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
  8. Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres

Retrobament d'antics companys de FRIDASA

Retrobament d'antics companys de FRIDASA

El preu de la cocaïna s’abarateix i la sobreoferta dispara la seva puresa

El preu de la cocaïna s’abarateix i la sobreoferta dispara la seva puresa

El Sant Miquel aguanta el pols pel lideratge gràcies a un partit boig a l’Estartit

El Sant Miquel aguanta el pols pel lideratge gràcies a un partit boig a l’Estartit

L’Olla i el Tupí de Tapis tanquen la temporada de trailrunning aquest pròxim diumenge

L’Olla i el Tupí de Tapis tanquen la temporada de trailrunning aquest pròxim diumenge
Tracking Pixel Contents