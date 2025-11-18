Per sobreviure 72 hores
Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?
Documentació, llaunes de menjar, aigua, medecines i fins a 100 euros en efectiu, són alguns dels elements que s’han de tenir a casa davant una emergència
Germán González
La Generalitat vol que la ciutadania passi de ser «passiva» en les emergències a ser «activa». Per això, fomenta l’autoprotecció no únicament quan passi una situació de risc, com una inundació, un incendi, un confinament per epidèmia o falta de subministraments bàsics com l’apagada de l’abril passat. També vol que la població comenci a ser proactiva tenint un kit de supervivència a casa que permeti afrontar un màxim de 72 hores crítiques en situació d’emergència.
Es tracta d’acumular preventivament elements bàsics que després poden ajudar-nos a suportar les circumstàncies de cada urgència, ja que Protecció Civil considera que això ajudarà a pal·liar la sensació d’«estrès i indefensió» davant el risc que sol tenir la població.
Per això al kit d’emergència no pot faltar:
- Documentació personal de tots els membres de la família i del domicili. Es recomana posar-los en una bossa tancada per evitar que l’aigua la danyi en cas d’inundació. Aquests documents permeten la identificació.
- Diners en efectiu. El Banc Central Europeu considera que cada persona hauria de disposar a casa seva entre 70€ i 100€ per fer front, per exemple, a interrupcions en el servei de pagament electrònic, com va passar amb l’apagada de l’abril passat.
- Medecines que s’han de prendre de manera habitual en el cas de tractaments de llarga durada i una farmaciola amb material sanitari bàsic, com benes, tiretes, i pastilles contra el dolor.
- Llanterna i ràdio a piles, a més d’un recanvi. Serviran per si fallen les telecomunicacions com va passar durant l’apagada en què van tornar a ser fonamentals les ràdios analògiques.
- Aigua, un mínim d’1,5 litres per persona i dia i aliments en conserva de llarga caducitat. Si es tractés d’un confinament s’haurien de tenir moltes llaunes al rebost.
- Un telèfon mòbil carregat de bateria per comunicar-nos i alguna bateria externa.
- Adaptar el kit a les persones de la família i tenir bolquers per a nens petits o crosses per a persones grans que es desplacen amb dificultat.
- En cas d’evacuació, roba de recanvi i productes d’higiene personal
- En cas de tenir mascota, la seva documentació, menjar, medicació si pren i un element de transport.
Aquest kit d’emergències hauria de permetre la supervivència un màxim de 72 hores, segons les directrius de la Unió Europea per prevenir amenaces i crisis emergents derivades del canvi climàtic i la dependència tecnològica.
Protecció Civil considera que tenir a casa aquest material preventivament és «una eina bàsica» que es difon «des de fa anys en el marc de la cultura de l’autoprotecció i perquè la ciutadania sàpiga de què ha de disposar en cas que se’ls evacuï o confini». A més, recomanen tenir la motxilla a prop de la porta d’accés a l’habitatge i que tota la família sàpiga on és.
