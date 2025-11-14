Neix Moeve Fútbol Zone: la nova manera de viure el futbol
El nou programa de SPORT i Moeve reunirà entrevistes, debat i actualitat de totes les competicions del futbol espanyol
El futbol no s’atura i nosaltres tampoc. SPORT i Moeve presenten ‘Moeve Fútbol Zone’, el nou programa que vol canviar la manera d’explicar el futbol espanyol.
Presentat per Christian Blasco, l’espai combinarà entrevistes, debat, actualitat i reportatges per oferir una visió completa del futbol nacional en totes les seves categories. El programa, que s’estrenarà el 17 de novembre i podrà veure’s tots els dilluns a partir de les 20:00 hores, comptarà amb convidats especials, especialistes en les diferents lligues i punts de connexió arreu d’Espanya.
Cada setmana s’abordarà la jornada des de totes les perspectives, amb la mirada posada en les principals competicions nacionals: LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Lliga F Moeve, el torneig FC Futures i la Lliga Genuine Moeve.
Moeve Fútbol Zone podrà veure’s en totes les capçaleres digitals de Prensa Ibèrica, incloent-hi aquest diari, i també en les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Més que un programa, Moeve Fútbol Zone és una manera d’entendre aquest esport que tant ens apassiona, perquè el futbol és millor si el juguem tots. El futur del futbol ja és aquí i nosaltres volem ser part del canvi.
