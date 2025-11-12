Tecnologia
Un de cada deu menors es considera addicte al mòbil
Malgrat el veto, el 44% porta el telèfon a l’escola i un de cada tres el mira a classe, segons un estudi de l’Unicef, Red.es i la Universitat de Santiago.
Olga Pereda
Mares i pares admeten sentir-se "sobrepassats" per la tecnologia que utilitzen els seus fills. Uns mals hàbits que han fet que un de cada 10 menors es consideri addicte a les pantalles i que un de cada set manifesti símptomes de depressió. "La culpa va ser nostra. Quan van començar a anar amb els mòbils i les tauletes, ens feia gràcia veure com controlaven les pantalles i pensàvem que eren intel·ligents. Ara tot això ens ha explotat", admet un progenitor inclòs a l’ambiciós informe Infància, adolescència i benestar digital, presentat aquest dimarts a Madrid i elaborat per Red.es, l’Unicef, la Universitat de Santiago de Compostel·la i el Col·legi d’Enginyers Informàtics.
Els professors detecten una sobreprotecció parental generalitzada, però un escàs control dels pares en l’entorn digital. A més, no confien en l’autoregulació que en poden fer els adolescents. A manera d’autocrítica, coincideixen que l’escola arriba tard. Cert que la competència digital és entre els seus mandats, però es lamenten de l’enorme buit que hi ha en l’ètica relacional i les competències humanes dins i fora de l’entorn digital. Mentrestant, nens i joves (a l’informe han sigut enquestats fins a 93.000 menors dels 11 als 18 anys) destaquen la necessitat de tenir límits en l’ús de la tecnologia, tant al centre educatiu com casa. I plantegen, fins i tot, la conveniència de certa desconnexió digital. Això sí, reconeixen que se salten les normes.
A pesar del recent impuls del moviment Adolescència sense Mòbils i la legió d’experts en salut digital que recomanen un ús controlat i regulat de la tecnologia durant la infància i l’adolescència, la realitat és que reben el seu primer smartphone entre els nou i els 12 anys.
El curs 2025-2026 va començar amb un veto ferm i generalitzat al mòbil en escoles i instituts en totes les normatives autonòmiques. No obstant, la presència del dispositiu continua sent el dia a dia a les aules: el 44% dels alumnes d’entre 11 anys (5è i 6è de primària) i 18 anys (últim curs de batxillerat o FP) segueixen portant el seu mòbil al centre educatiu diàriament, percentatge que ascendeix al 53,6% entre els alumnes de l’ESO (el 2012, la xifra era lleugerament superior, 59%).
A classe i al llit
De tots els nanos que el porten, gairebé un de cada tres (30%) admet que sol mirar-lo durant les classes, i no per a assumptes acadèmics precisament, una cosa absolutament prohibida en la majoria de les normatives autonòmiques. L’informe deixa clar que el mal ús dels dispositius també s’estén a casa, ja que el 41% dels enquestats admeten dormir amb el mòbil tots o gairebé tots els dies (15% d’ells són de primària).
A pesar que més de la meitat dels enquestats admeten la necessitat de tenir temps de desconnexió digital, l’ús de les xarxes és present ja en edats primerenques. El 78,3% de l’alumnat de 5è i 6è de primària (entre 10 i 11 anys) està ja registrat en alguna xarxa social i el 43,6%, en tres o més. Per fer aquest pas, en teoria, és necessari tenir 14 anys, un aspecte que serà regulat en la pròxima llei de protecció digital als menors, que apujarà a 16 l’edat mínima per registrar-se en una xarxa social.
