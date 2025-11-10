Abusos a l’Església
El Vaticà investiga per pederàstia el bisbe de Cadis quan dirigia el seminari de Getafe
Rafael Zornoza està acusat d’agredir sexualment un menor als anys noranta mentre dirigia el seminari de Getafe
El prelat suspèn temporalment la seva agenda "per esclarir els fets i per atendre el tractament d’un càncer agressiu"
El Vaticà ha iniciat una investigació contra Rafael Zornoza, bisbe de Cadis i Ceuta, després de rebre una denúncia que l’acusa d’haver abusat sexualment d’un menor de manera continuada als anys noranta, quan era sacerdot i dirigia el seminari de Getafe, segons ha informat El País. Es tracta del primer cas conegut a Espanya en què un bisbe és investigat canònicament per pederàstia. La denúncia va ser enviada aquest estiu al Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, que va ordenar l’obertura d’una investigació prèvia.
El denunciant relata que els abusos van començar quan tenia 14 anys i es van prolongar fins als 21. Descriu tocaments i petons que haurien ocorregut durant la seva etapa com a seminarista, tant al seminari major del Cerro de los Ángeles com en convivències i campaments. També assegura, segons recull el diari, que Zornoza el va sotmetre a una relació de manipulació emocional i espiritual, aprofitant la seva posició d’autoritat i el seu rol de confessor. Segons el seu testimoni, fins i tot va ser portat a una teràpia de «conversió» per tractar la seva homosexualitat.
L’antic seminarista afirma que no va ser conscient d’haver sigut víctima d’abusos fins anys després, durant un procés terapèutic. En la seva denúncia, afirma que va arribar a parlar amb el bisbe en persona aquest any, i que aquest hauria reconegut part del seu comportament, tot i que sense admetre una intenció de fer mal.
El procediment eclesiàstic preveu ara la presa de declaracions a les parts i testimonis abans que l’expedient sigui remès a Roma, on es decidirà si s’obre un judici canònic formal.
La diòcesi de Cadis i Ceuta ha informat aquest dilluns que Zornoza ha suspès "temporalment la seva agenda per esclarir els fets i per atendre el tractament d’un càncer agressiu que està rebent". "Les acusacions que es fan, referides a fets que van tenir lloc fa gairebé 30 anys, són molt greus i a més falses", diu també la nota.
Zornoza, nascut a Madrid el 1949 i ordenat sacerdot el 1975, compta amb una llarga trajectòria dins de l’Església. Va ser bisbe auxiliar de Getafe abans de ser nomenat bisbe de Cadis i Ceuta el 2011 per Benet XVI. Malgrat la investigació oberta, el prelat continua exercint les seves funcions públiques i participarà aquest mes en l’assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola.
