El Col·legi de Periodistes reforma el codi deontològic
Els nous annexos aprovats tracten des del desafiament de la IA fins al tractament del suïcidi, la crisi climàtica i el tractament de la diversitat
Marta Cervera
El VII Congrés de Periodistes de Catalunya va acabar dissabte al CaixaForum Barcelona després de l’aprovació de la reforma i actualització del seu codi deontològic. Una votació va donar el vistiplau als canvis introduïts als nous annexos relacionats amb la irrupció de la intel·ligència artificial, el tractament del suïcidi, la crisi climàtica, la manipulació d’imatges, el tractament de la diversitat i els discursos d’odi, els conflictes bèl·lics i la prevenció del plagi.
"Un periodisme honest"
L’aprovació d’aquesta reforma era un dels aspectes clau del congrés, que va comptar amb la participació de més de 800 d’inscrits. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va ressaltar que el nou codi deontològic reafirma el compromís de l’organització amb "un periodisme honest, rigorós i al servei de la ciutadania", segons recull l’ACN. Per la seva banda, Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya, va remarcar que "actualitza els valors essencials".
Els annexos responen a "la necessitat d’adaptar els principis deontològics als nous contextos informatius i enfortir la responsabilitat social del periodisme davant la desinformació, el discurs d’odi i l’impacte de la tecnologia", van indicar des del Col·legi de Periodistes. Es tracta de lluitar contra això per "consolidar el compromís de la professió amb la veracitat, transparència i pluralitat".
Nous reptes i fragilitats
El Codi Deontològic va ser impulsat fa més de 30 anys pel mateix Col·legi de Periodistes i el Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Es tracta d’una eina clau per garantir un periodisme honest, responsable i compromès amb el dret a la informació dels ciutadans. El document es va actualitzar per última vegada el 2016, però des d’aleshores hi ha nous reptes i fragilitats que han portat a promoure una sèrie de millores i canvis. Les propostes són fruit d’un llarg procés de treball col·lectiu i de reflexió on han participat grups de treball de periodistes, especialistes en intel·ligència artificial, universitats i entitats de la societat civil.
El Col·legi de Periodistes considera que el congrés ha servit per reafirmar el valor de la premsa en un moment en què els valors democràtics com el dret a la informació, la llibertat de premsa i fins i tot la igualtat entre les persones i la no-discriminació estan públicament i explícitament amenaçats. La societat també està experimentant profunds canvis amb les noves tecnologies.
El Congrés de Periodistes de Catalunya va reunir més de 800 professionals acreditats, dels quals 700 van assistir-hi de manera presencial i més de 100 online. L’esdeveniment en què es van tractar qüestions com la sostenibilitat dels mitjans, la cobertura de conflictes bèl·lics i el paper de la intel·ligència artificial a la producció informativa, va comptar amb més de 90 ponents nacionals i internacionals.
