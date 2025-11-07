Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològica

Mor l'escriptor Jordi Sanglas als 46 anys

L'escriptor Jordi Sanglas.

L'escriptor Jordi Sanglas. / MALES HERBES

Europa Press

Barcelona

L'escriptor català Jordi Sanglas, autor de la novel·la 100.000 candeles, ha mort als 46 anys, segons ha informat aquest divendres l'editorial Males Herbes en un comunicat.

Sanglas (Vic, 1979) ha col·laborat en diverses publicacions undergrounds i fanzins, ha escrit guions per a documentals i ha estat creador de les sèries per a la Xarxa de Televisions Locals Croatan i Roseparks.

Males Herbes ha recordat que 100.000 candeles, la seva única novel·la publicada, va ser el cinquè llibre de l'editorial, i ha remarcat que Sanglas "escrivia amb el coratge dels pioners, com si cada frase s'hagués de poder tatuar".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents