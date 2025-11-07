NECROLÒGIQUES
Necrològica
Mor l'escriptor Jordi Sanglas als 46 anys
Europa Press
Barcelona
L'escriptor català Jordi Sanglas, autor de la novel·la 100.000 candeles, ha mort als 46 anys, segons ha informat aquest divendres l'editorial Males Herbes en un comunicat.
Sanglas (Vic, 1979) ha col·laborat en diverses publicacions undergrounds i fanzins, ha escrit guions per a documentals i ha estat creador de les sèries per a la Xarxa de Televisions Locals Croatan i Roseparks.
Males Herbes ha recordat que 100.000 candeles, la seva única novel·la publicada, va ser el cinquè llibre de l'editorial, i ha remarcat que Sanglas "escrivia amb el coratge dels pioners, com si cada frase s'hagués de poder tatuar".
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Alumnes de Figueres creen una web per difondre un projecte de recerca amb una universitat dels EUA
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després
- Alerta per fortes pluges a l'Alt aquest dijous: poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts
- Figueres construirà una sala polivalent per al retorn del tennis taula a la zona esportiva
- Gael Rodríguez i Jordi Masquef debaten sobre 'recuperar el prestigi' de Portbou i Figueres