Necrològica

La il·lustradora i muralista Amaia Arrazola mor als 41 anys

Amaia Arrazola.

Amaia Arrazola. / JOSÉ GALLARDO

Rafael Tapounet

Barcelona

L’artista vitoriana Amaia Arrazola, autora de llibres com Wabi Sabi, El meteorito i Totoro y yo i referent de l’art mural de gran format, ha mort als 41 anys a conseqüència d’un càncer que li van detectar fa poc més d’un mes. La seva mort trunca una carrera marcada pel color, la imaginació i la positivitat que ha inclòs nombroses disciplines i que ha deixat empremta tant a les pàgines de llibres infantils i juvenils com a les parets de ciutats de mitja Espanya.

Instal·lada a Barcelona des del 2010, Arrazola va destacar com a il·lustradora quan el 2015 va posar imatges als textos de María Isabel Sánchez Vergara en el volum de la col·lecció Pequeña & Grande, d’Alba Editorial, dedicat a Audrey Hepburn (en aquest mateix segell va publicar el 2019 Pequeños grandes gestos en el deporte, escrit per Francisco Llorca). El 2017, arran d’una residència artística a la perifèria de Tòquio, va néixer una fascinació per la cultura japonesa que es va traduir en els llibres Wabi Sabi, Totoro y yo i Bajo un cielo estrellado. Però la gran experiència transformadora viscuda durant aquells anys va ser la seva maternitat, que va abordar amb una honestedat brutal a El meteorito.

Igualment rellevant ha sigut la seva tasca com a cartellista i, sobretot, com a muralista. Una de les seves últimes creacions ha sigut el mural que envolta les obres del mercat de l’Abaceria, al barri de Gràcia.

