Santa Eulària des Riu acull el XII Fòrum Turisme Eivissa, centrat en els beneficis i desafiaments del turisme local
El municipi de Santa Eulària des Riu tornarà a convertir-se a l'epicentre del debat turístic amb la celebració del XII Fòrum Turisme Eivissa, que tindrà lloc el 14 de novembre de 2025 al Centre Cultural de Jesús. Sota el lema 'Turisme en positiu: beneficis i desafiaments locals'. Aquesta nova edició proposa analitzar el present i futur del model turístic de l'illa des d'una mirada constructiva, col·laborativa i orientada a solucions.
L’esdeveniment, organitzat per Santa Eulària Empresarial i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb el suport del Consell Insular d’Eivissa i Ibiza Travel, oferirà una jornada que combinarà anàlisi expert, experiències inspiradores i propostes de millora per avançar cap a un turisme sostenible, equilibrat i competitiu.
La jornada començarà a les 9 hores amb la benvinguda institucional a càrrec de Vicente Guasch de la Encina, president de Santa Eulària Empresarial; Carmen Ferrer, batlessa de Santa Eulària des Riu, i Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, seguida de les sessions de debat.
La primera taula, titulada “El turista ha canviat. I els destins?”, estarà moderada per Raúl García López, consultor estratègic de destins i Top Voice a LinkedIn, i hi participaran Alejandro Sancho, director de Vendes d’Invisa Hotels; Manuel Lara, director d’Espanya i Portugal de Simpleview, i José María Ramón, CEO de Neobookings.
Aquesta taula analitzarà la profunda transformació del perfil del visitant en destins com Eivissa: turistes més informats, exigents i amb noves expectatives. Es debatrà com poden adaptar-se els destins per continuar sent competitius sense renunciar a la sostenibilitat, l’autenticitat i la qualitat, explorant temes com la digitalització, la fidelització o el reposicionament de marca.
La segona taula, “Turisme i territori: reconstruint l’equilibri”, estarà moderada per José Godoy, membre del comitè directiu de Hosteltur. El debat se centrarà en com compatibilitzar el creixement turístic amb la qualitat de vida dels residents, abordant qüestions com l’habitatge, la mobilitat o la regulació de l’oferta turística.
Es presentaran exemples de governança turística, coresponsabilitat públic-privada i estratègies innovadores perquè el turisme contribueixi de manera tangible al benestar del territori. Hi participaran Enrique Gómez Bastida, director insular d’Intrusisme del Consell Insular d’Eivissa; Leire Bilbao, gerent de Visit Benidorm; Silvia Pastor, responsable de Relacions Institucionals de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), i Juan Orquín, vicesecretari general del Ple de l’Ajuntament de Madrid.
La jornada comptarà amb la participació especial de Marc Vidal, analista econòmic i divulgador expert en transformació digital, que oferirà una visió global sobre els desafiaments econòmics del sector turístic en un diàleg amb els moderadors del Fòrum.
Com a cloenda, se celebrarà el lliurament dels V Premis Fòrum Turisme Eivissa, que reconeixen l’excel·lència, la innovació i la trajectòria en favor d’un turisme sostenible i de qualitat.
[Per confirmar categories i terminis de presentació de candidatures.]
L’assistència serà gratuïta i oberta al públic, amb inscripció prèvia a través del web www.foroturismoibiza.com, i l’esdeveniment es podrà seguir també en streaming.
El Fòrum Turisme Eivissa s’ha consolidat com un punt de trobada anual de referència per a professionals, institucions i empreses del sector turístic. Des de la seva primera edició, promou el diàleg, la innovació i la sostenibilitat com a pilars del desenvolupament turístic a l’illa.
Sobre Santa Eulària des Riu: https://www.visitsantaeulalia.com/es/
Per a més informació sobre el XII Fòrum Turisme Eivissa: www.foroturismoibiza.com
