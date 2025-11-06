Rick Suárez, president d’AstraZeneca Espanya: “Des de Barcelona impulsem un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa”
AstraZeneca inaugura un model pioner a Europa que integra ciència, dades i tecnologia per accelerar el desenvolupament de nous tractaments que transformin la vida de milions de persones.
AstraZeneca ha inaugurat la nova seu del seu AstraZeneca Global Hub a l’emblemàtic edifici Estel de Barcelona, un espai que simbolitza una nova etapa de creixement per a la companyia a Espanya. Amb una inversió de 1.300 milions d’euros fins al 2027 i prop de 1.600 professionals, el Hub reforça Barcelona com un dels grans pols europeus d’innovació biomèdica.
—Què significa la inauguració de la nova seu de l’AstraZeneca Global Hub de Barcelona a l’edifici Estel?
La inauguració del Hub marca un punt d’inflexió en la història d’AstraZeneca a Espanya. No es tracta només d’obrir un edifici, sinó d’iniciar una nova etapa de creixement que reforça la nostra aposta pel talent i la col·laboració. Des de Barcelona estem impulsant un model pioner d’innovació biomèdica, digital i comercial a Europa, integrant ciència, dades i tecnologia per accelerar el desenvolupament de nous tractaments que transformin la vida de milions de persones. És una declaració de confiança en l’ecosistema espanyol i en el potencial d’aquest país per liderar el futur de la biomedicina.
—Per què Espanya i, en concret, Barcelona, per desenvolupar aquest gran projecte global?
Espanya és avui una potència consolidada en investigació clínica i biomèdica. En aquest context, Barcelona hi juga un paper protagonista gràcies al seu ecosistema de ciències de la vida, la seva capacitat d’atraure talent i la seva clara aposta institucional per la recerca i la innovació. El suport de les institucions ha estat determinant, i volem agrair-ne la col·laboració per fer possible aquest projecte, que reforça la confiança mútua entre el sector públic i el privat. A més, la relació estreta amb la comunitat científica i tecnològica ha estat clau per consolidar el Hub com un projecte estratègic per a Catalunya i per a Espanya.
—La companyia té projectada una inversió de 1.300 milions d’euros fins al 2027. Què representa aquest compromís econòmic?
És una de les inversions més grans de la història de la indústria farmacèutica a Espanya. Aquesta xifra equival pràcticament a la inversió anual en R+D de tota la indústria farmacèutica del país. Darrere d’aquests 1.300 milions d’euros hi ha una aposta ferma pel talent local, la ciència i el desenvolupament sostenible. Amb aquesta inversió volem impulsar la capacitat investigadora i tecnològica d’Espanya, generar ocupació d’alta qualificació i enfortir el teixit productiu i científic. El nostre objectiu és que aquesta aposta tingui un efecte multiplicador: que atragui més inversió, més talent i més oportunitats per continuar situant Espanya a l’avantguarda de la innovació biomèdica a nivell internacional.
«El Hub forma part de la xarxa global d’AstraZeneca i s’ha convertit en un referent europeu pel seu enfocament integral»
—Quin paper té l’AstraZeneca Global Hub de Barcelona dins de l’estratègia internacional de la companyia?
El Hub forma part de la xarxa global d’innovació d’AstraZeneca i s’ha convertit en un referent europeu pel seu enfocament integral. Representa un nou model que va més enllà de la recerca tradicional. Combina biomedicina amb ciència de dades, genòmica, medicina de precisió i intel·ligència artificial. Des d’aquí treballem en 387 projectes d’R+D i més de 190 assaigs clínics en àrees d’alt impacte com Oncologia, Cardiovascular, Renal i Metabòlica, Respiratòria, Immunologia, Malalties Rares o Vacunes i Immunoteràpies. El nostre propòsit és clar: contribuir a l’objectiu global de posar 20 nous medicaments a disposició dels pacients abans del 2030.
—Quins avenços esteu aconseguint en l’aplicació d’intel·ligència artificial i ciència de dades dins del Hub?
Estem integrant la IA en tots els nivells del procés d’investigació i desenvolupament. Actualment tenim més de 35 projectes que incorporen intel·ligència artificial i més de 390 professionals especialitzats en aquesta àrea. Aquestes eines ens permeten analitzar grans volums de dades clíniques, millorar la selecció i monitoratge de pacients i accelerar la identificació de noves dianes terapèutiques. La tecnologia és un aliat essencial per transformar la medicina i fer-la més personalitzada, predictiva i eficient.
—Quines característiques fan de l’edifici Estel un espai emblemàtic per a aquesta nova etapa?
L’Estel representa l’evolució d’una ciutat en plena efervescència i d’una companyia que avança amb visió de futur. Al cor de Barcelona, l’edifici està excel·lentment connectat amb la xarxa de transport públic, cosa que facilita una mobilitat més sostenible, i ha estat reformat amb els estàndards més alts d’eficiència energètica. El nostre Hub ocupa més de la meitat de l’edifici —un total de 30.000 metres quadrats— que acullen prop de 1.600 professionals de 62 nacionalitats, el 58% dones i la meitat en càrrecs directius. Són precisament aquestes persones les que converteixen l’Estel en molt més que un edifici: en un espai on la col·laboració, la creativitat i el propòsit compartit impulsen la innovació cada dia per millorar la vida dels pacients.
—Un dels pilars del Hub és la col·laboració públic-privada. Per què considera que aquest model és clau?
Perquè quan les institucions i les empreses caminen en la mateixa direcció, els pacients hi guanyen, el país avança i la confiança creix. La col·laboració públic-privada no és una opció, és una necessitat. Volem agrair especialment a les institucions catalanes el seu suport i col·laboració per fer possible aquest Hub, que avui és una realitat gràcies al treball conjunt entre administracions, entitats locals i el nostre equip. A Espanya comptem amb un ecosistema excepcional, i des de Barcelona estem impulsant 50 aliances amb hospitals, universitats, centres tecnològics i institucions públiques que ens permeten avançar més ràpid, generar coneixement compartit i assolir un impacte real en la salut.
—Com contribueix aquest Hub al desenvolupament econòmic i social de la regió?
En només dos anys, hem creat prop de 1.600 llocs de treball qualificats, amb un impacte estimat d’uns 8.000 llocs directes i indirectes en l’economia espanyola. A més, hem atret talent internacional i afavorit el retorn de molts professionals espanyols que desenvolupaven la seva carrera a l’estranger. El Hub també està dinamitzant el teixit empresarial i científic de la regió, generant noves oportunitats de col·laboració amb universitats, hospitals, startups i centres tecnològics. En definitiva, estem impulsant un ecosistema que combina coneixement, innovació i ocupació de qualitat, convertint Barcelona en un pol de creixement i progrés per a la societat.
—Un dels grans objectius del Hub és accelerar el desenvolupament de nous medicaments. Com es connecta aquest propòsit amb la necessitat de millorar l’accés als tractaments?
La feina que fem des del Hub busca que els avenços científics arribin abans als pacients, però aquest esforç només té sentit si el sistema permet que aquests tractaments estiguin disponibles a temps. Avui dia, segons dades de l’EFPIA, els pacients a Espanya esperen una mitjana de 567 dies des de l’aprovació europea d’un medicament fins al seu accés finançat. Reduir aquest termini és fonamental perquè la innovació que generem es tradueixi en beneficis reals per a la societat. Espanya compta amb talent, ciència i capacitat, però necessitem un marc regulador previsible, àgil i estable que acompanyi el ritme de la ciència i garanteixi un accés ràpid i equitatiu als nous tractaments.
—Quin impacte espera que tingui aquest Hub en el posicionament internacional d’Espanya en ciències de la vida?
Espanya té tot el necessari per liderar una nova etapa en innovació biomèdica. Aquest Hub reforça la seva projecció internacional situant el país com un actor clau en l’avanç de la ciència i en el desenvolupament de nous tractaments. Perquè quan el talent, la ciència i la col·laboració s’uneixen, no només s’impulsa la innovació: s’impulsa el progrés de tot un país.
